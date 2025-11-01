رابطه عاطفی جنجالی یامال به پایان رسید
لامین یامال در گفتوگویی از جدایی خود از خواننده آرژانتینی «نیکی نیکول» خبر داد.
به گزارش ایلنا، لامین یامال، بازیکن ۱۸ ساله و آیندهدار باشگاه بارسلونا، در گفتوگویی با خبرنگار اسپانیایی خاویر دِ اویوس، برای نخستینبار به شکل رسمی جدایی خود از نیکی نیکول را تأیید کرد. این در حالی است که طی روزهای گذشته شایعات گستردهای درباره مشکلات شخصی این بازیکن در رسانههای اسپانیا منتشر شده بود.
یامال در این گفتوگو اظهار داشت:«دیگر با نیکی در رابطه نیستیم. این موضوع هیچ ارتباطی به خیانت یا فرد دیگری ندارد. فقط تصمیم گرفتیم جدا شویم، همین و بس. هر چه بعد از این در رسانهها منتشر میشود، ارتباطی با ما ندارد. من به او خیانت نکردهام و با هیچکس دیگر وارد رابطه نشدهام.»
جدایی یامال در شرایطی اعلام شد که او پس از دیدار الکلاسیکو مقابل رئال مادرید به دلیل عملکرد ضعیفش مورد انتقاد قرار گرفته بود. برخی از هواداران بارسلونا در شبکههای اجتماعی مدعی شدند تمرکز این بازیکن به دلیل مسائل شخصی و روابطش با نیکی نیکول کاهش یافته است.
از سوی دیگر، چند رسانه اسپانیایی گزارش داده بودند که یامال چند روز پس از الکلاسیکو در مهمانیای در شهر میلان شرکت کرده و در آنجا با آنا جنیوسو، اینفلوئنسر ایتالیایی، دیده شده است؛ ادعایی که باعث شکلگیری شایعات مربوط به خیانت او شد. با این حال، اظهارات جدید یامال بهطور کامل این گمانهزنیها را رد میکند.