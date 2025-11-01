تغییر بزرگ در سنت فوتبالی انگلیس: تنها یک بازی در روز باکسینگدی
لیگ برتر انگلیس برای نخستینبار در تاریخ خود اعلام کرد که در روز باکسینگدی (۲۶ دسامبر) فقط یک دیدار برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ برتر انگلیس (Premier League) روز جمعه با انتشار برنامه رسمی دیدارهای زمستانی، از تصمیمی خبر داد که واکنش گسترده هواداران را بهدنبال داشت. طبق این برنامه، تنها یک دیدار در روز ۲۶ دسامبر (باکسینگدی) برگزار خواهد شد؛ جایی که منچستریونایتد میزبان نیوکاسل یونایتد در ورزشگاه الدترافورد خواهد بود.
این تصمیم، تغییری تاریخی در یکی از سنتهای قدیمی فوتبال انگلیس محسوب میشود؛ چرا که در دهههای گذشته، تمام ۲۰ تیم لیگ برتر معمولاً در این روز به میدان میرفتند و باکسینگ دی به یکی از شلوغترین و محبوبترین روزهای فوتبالی سال بدل شده بود.
با این حال، امسال تنها این دیدار برگزار میشود و سایر بازیهای هفته هجدهم در روزهای ۲۷ و ۲۸ دسامبر انجام خواهند شد.
تغییر ساختار تقویم و دلایل تصمیم
این تغییر بیسابقه بخشی از برنامه جدید پخش تلویزیونی لیگ برتر است که در تاریخ ۳۱ اکتبر منتشر شد. طبق اعلام رسمی، دیدار منچستریونایتد - نیوکاسل تنها بازی پخش زنده در بریتانیا در روز ۲۶ دسامبر خواهد بود و سایر دیدارها طی روزهای بعد برگزار میشوند.
لیگ برتر در بیانیهای اعلام کرد: «ما از اهمیت سنت باکسینگ دی برای هواداران فوتبال انگلیس آگاهیم. با این حال، بهدلیل محدودیتهای زمانی، هماهنگی با سایر رقابتها از جمله جام حذفی و مسابقات اروپایی و همچنین تعهدات تلویزیونی، امسال ناچار به اجرای برنامهای متفاوت شدیم. با این وجود، اطمینان میدهیم که فصل آینده باکسینگدی مطابق معمول با تعداد بیشتری از مسابقات برگزار خواهد شد.»
تأثیر قراردادهای تلویزیونی بر برنامه مسابقات
بر اساس قرارداد جدید پخش داخلی لیگ برتر، برگزارکنندگان موظفاند ۳۳ هفته مسابقه آخر هفته و ۵ هفته بازی در میانه هفته را در طول فصل پوشش دهند. با توجه به اینکه ۲۶ دسامبر امسال مصادف با روز جمعه است، تنها یک دیدار در این روز مجاز به برگزاری بوده تا با چارچوب قراردادی پخش تلویزیونی مغایرت نداشته باشد.
همچنین تغییرات در تقویم جام حذفی انگلیس نیز یکی از دلایل فشردگی برنامه لیگ عنوان شده است؛ چرا که طبق ساختار جدید، مراحل چهارم تا یکچهارم نهایی این رقابتها فقط در تعطیلات آخر هفته برگزار میشود و این موضوع، فضای زمانی لیگ برتر برای تعیین بازیها را محدودتر کرده است.
در بیانیه نهایی لیگ آمده است:«تغییر در ساختار برنامهریزی، نتیجه ترکیبی از چالشهای لجستیکی و تعهدات پخش تلویزیونی است. اما از فصل آینده که ۲۶ دسامبر مصادف با روز شنبه خواهد بود، این سنت با شکوه و گستردگی گذشته بازخواهد گشت.»
در همین حال، کارشناسان ورزشی معتقدند افزایش تعداد بازیهای تلویزیونی لیگ برتر که از ۲۰۰ به ۲۷۰ مسابقه در فصل رسیده، فشار زیادی بر تقویم فوتبالی ایجاد کرده است. همچنین بحث درباره لغو احتمالی قانون قدیمی «عدم پخش بازیها در ساعت ۳ بعدازظهر شنبه» بار دیگر داغ شده؛ قانونی که لغوش میتواند چهره تقویم سنتی فوتبال انگلیس را برای همیشه تغییر دهد.