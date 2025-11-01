لوکا مودریچ بازیکن ماه سریآ شد
ستاره کهنهکار کروات، که تابستان امسال به آ.ث. میلان پیوست، عنوان بهترین بازیکن ماه سپتامبر سریآ ایتالیا را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، لوکا مودریچ، هافبک ۴۰ ساله و اسطوره فوتبال کرواسی، با وجود عبور از چهارمین دهه زندگی حرفهای خود، همچنان درخشان و تأثیرگذار ظاهر میشود.
او روز جمعه از سوی اتحادیه فوتبالیستهای ایتالیا بهعنوان بهترین بازیکن ماه سپتامبر سریآ معرفی شد؛ جایزهای که با رأی مستقیم بازیکنان لیگ به او تعلق گرفت و نشانهای از احترام عمیق جامعه فوتبالی ایتالیا به کیفیت و شخصیت حرفهای این ستاره است.
مودریچ که تابستان امسال پس از پایان قراردادش با رئال مادرید و در قالب بازیکن آزاد به میلان پیوست، در مدت کوتاه حضور خود به یکی از ارکان اصلی تیم تبدیل شده است.
او در ماه سپتامبر در سه مسابقه حساس برابر بولونیا، اودینزه و ناپولی به میدان رفت و در مجموع ۲۶۱ دقیقه بازی در سطحی بالا ارائه داد.
هافبک تکنیکی و باتجربه کروات تاکنون در ۱۰ بازی رسمی برای روسونری به میدان رفته و حاصل کار او یک گل و دو پاس گل بوده است. حضور او در خط میانی نهتنها نظم و ثبات بیشتری به بازی میلان بخشیده، بلکه الهامبخش نسل جوان بازیکنان این تیم نیز بوده است.