پاتریک ویرا از سرمربیگری جنووا برکنار شد

به گزارش ایلنا، باشگاه جنوا که در حال حاضر در قعر جدول سری‌آ ایتالیا قرار دارد، روز شنبه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد پاتریک ویرا دیگر هدایت تیم را بر عهده نخواهد داشت.

در بیانیه این باشگاه آمده است:«باشگاه فوتبال جنوا اعلام می‌کند که پاتریک ویرا دیگر سرمربی تیم اول نیست. هدایت فنی تیم به‌طور موقت به روبرتو مورجیتا واگذار شده است که با همکاری دومنیکو کریشیتو، تیم را رهبری خواهند کرد.»

ویرا، هافبک پیشین تیم ملی فرانسه، از نوامبر سال گذشته هدایت جنوا را بر عهده گرفت. در آن زمان، تیم در رده هفدهم جدول قرار داشت و خطر سقوط را احساس می‌کرد، اما او توانست با عملکردی قابل قبول، فصل را در رتبه سیزدهم به پایان برساند و بقای تیم را در لیگ قطعی کند.

با این حال، فصل جاری برای ویرا به شکلی کابوس‌وار آغاز شد. جنوا در ۹ مسابقه ابتدایی خود بدون پیروزی باقی ماند و تنها با سه تساوی و شش شکست، پایین‌تر از تمام رقبا ایستاده است.

آمار ضعیف خط حمله با تنها چهار گل زده در این مدت، نقش مهمی در تصمیم مدیران باشگاه برای تغییر کادر فنی داشته است.

تیم جنوا که اکنون دو امتیاز کمتر از منطقه امن جدول دارد، دوشنبه شب در دیداری خارج از خانه به مصاف ساسولو خواهد رفت. انتظار می‌رود مورجیتا در این بازی برای نخستین‌بار به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت بنشیند.

