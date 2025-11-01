به گزارش ایلنا، فضای رقابت انتخاباتی در باشگاه بنفیکا با اظهارات جدید ژوآئو نورونیا لوپس، یکی از نامزدهای ریاست این باشگاه، وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است.

او در یک مناظره تلویزیونی اعلام کرد که مدتی طولانی است با برناردو سیلوا، ستاره ملی‌پوش تیم منچسترسیتی، در خصوص بازگشت به بنفیکا گفت‌وگو می‌کند و تأکید کرد که در صورت انتخاب به‌عنوان رئیس باشگاه، این انتقال را عملی خواهد کرد.

نورونیا لوپس ۵۴ ساله در این مناظره گفت:«من واقعاً می‌خواهم او را برگردانم. مدت‌هاست با برناردو در تماس هستم. همان‌طور که از ابتدای کمپین انتخاباتی گفتم، با رئیس شدن من، او برخواهد گشت. برایش مهلتی تعیین نمی‌کنم، اما او کسی است که همیشه تحسینش کرده‌ام و یک هوادار واقعی بنفیکاست.»

او در ادامه افزود:«برناردو خودش تصمیم‌گیرنده است و کاملاً درک می‌کنم که در این مقطع درباره انتخابات اظهارنظر عمومی نمی‌کند. او در حال حاضر بازیکن منچسترسیتی است و من به تعهد حرفه‌ای‌اش احترام می‌گذارم.»

اظهارات جدید لوپس در حالی مطرح می‌شود که تنها چند روز پیش از آن، روی کاستا، رئیس فعلی بنفیکا، در مرحله نخست رأی‌گیری با اختلافی اندک پیشتاز شد، اما نتوانست اکثریت آرا را کسب کند و دور دوم انتخابات برای ۸ نوامبر برنامه‌ریزی شده است.

نورونیا لوپس پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ای با نشریه آبولا مدعی شده بود که پیش‌نویس قرارداد بازگشت سیلوا «آماده و در انتظار امضا» است. او گفته بود:«بله، می‌توانم تأیید کنم که قراردادی برای برناردو آماده است و هدفم این است که در ژانویه او را جذب کنیم. او نماد هویتی است که برای بنفیکا می‌خواهم. مطمئن باشید اینجا متوقف نخواهیم شد.»

با وجود این اظهارات، منابع نزدیک به منچسترسیتی اعلام کرده‌اند که این باشگاه در حال حاضر برنامه‌ای برای فروش کاپیتان خود ندارد. با این حال، قرارداد فعلی سیلوا تا ژوئن ۲۰۲۶ معتبر است و از نظر حقوقی، انتقال او در پنجره‌های آینده ممکن خواهد بود.

