تمرین پرسپولیس با نظر اوسمار تعطیل شد

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را سرمربی تیم پرسپولیس با توجه به بازی خارج از خانه برابر تراکتور و ریکاوری روز گذشته، امروز را به بازیکنانش استراحت داد.

سرخپوشان فردا تمرینات خود را برای بازی برابر استقلال خوزستان پیگیری خواهند کرد.او‌سمار روز گذشته در جلسه ریکاوری برای اولین بار در این فصل هدایت تمرین تیم را برعهده داشت و همچنین با بازیکنانش در مورد تفکرات خود به صحبت پرداخت.

باتوجه به اینکه بازی بعدی سرخپوشان روز جمعه برگزار خواهد شد، سرمربی برزیلی فرصت خوبی برای ریکاوری و تمرین تاکتیک‌هایش در اختیار خواهد داشت.

