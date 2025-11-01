روایت بازیکن روس از حادثه صابر کاظمی: ماجرا پر از ابهام است!
در حالیکه فدراسیون والیبال ایران مرگ مغزی صابر کاظمی، ملیپوش ایرانی تیم الریان قطر را تأیید کرده، یکی از همتیمیهای خارجی او جزئیات تازهای از حادثه را فاش کرده است.
به گزارش ایلنا، در پی اعلام رسمی فدراسیون والیبال ایران مبنی بر مرگ مغزی صابر کاظمی، بازیکن ۲۶ ساله ایرانی تیم الریان قطر، روایت تازهای از نحوه وقوع حادثه از سوی یک بازیکن روسی منتشر شده که ابهامات زیادی را درباره این رخداد تلخ برانگیخته است.
فدراسیون والیبال ایران تأیید کرده که این بازیکن پس از حادثهای در استخر محل اقامت تیم در دوحه دچار آسیب مغزی بازگشتناپذیر شده و اکنون با دستگاههای تنفس مصنوعی زنده نگه داشته میشود.
اما ویتالی پاپازوف، بازیکن روسی تیم الریان، در پیامی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده، جزئیاتی متفاوت از روایت رسمی ارائه داده است. او نوشته است:«ماجرا واقعاً عجیب است. نسخه رسمی میگوید صابر بر اثر برقگرفتگی در استخر بیهوش شد، اما بررسیهای فنی هیچ ایرادی در سیستم برق یا تجهیزات استخر نشان نداد. حتی گفته میشود دوربینهای امنیتی درست در همان زمان از کار افتاده بودند!»
ابهام در زمان واکنش به حادثه
این بازیکن روس در ادامه نوشته است:«بعداً شایعه شد که او سرش به لبه استخر برخورد کرده است. مسئله نگرانکننده این است که تقریباً ۲۰ دقیقه طول کشید تا نیروهای امداد برسند، در حالیکه افراد دیگری همانجا حضور داشتند. هنوز نمیدانیم چرا در آن لحظه کسی برای کمک اقدامی نکرد.»
پاپازوف افزود:«ما که همتیمی او هستیم هم اطلاعات دقیقی نداریم. فقط میدانیم که صابر با دستگاه تنفس زنده نگه داشته میشود و قرار است در همین وضعیت به ایران منتقل شود. این کار البته از نظر مالی و قانونی بسیار سخت است و هزینهای بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار دارد. اما مهمتر از همه این است که یک فاجعه بزرگ رخ داده است. متأسفانه پایان خوشی برای این ماجرا متصور نیستم. به خانوادهاش تسلیت میگویم، این ضربه بسیار سنگینی است.»
حادثهای که هنوز پاسخ روشنی ندارد
صابر کاظمی، ملیپوش سابق تیم ملی والیبال ایران، تنها چند روز پس از پیوستن به تیم الریان قطر دچار این حادثه شد. در گزارشهای اولیه، احتمال برقگرفتگی بهعنوان علت اصلی مطرح شد، اما بررسیهای بعدی در قطر هیچ نقص فنی در تجهیزات استخر نشان نداد.
با وجود گذشت چند روز از حادثه، هیچ مقام رسمی قطری یا باشگاه الریان جزئیات بیشتری منتشر نکرده و همین موضوع، گمانهزنیها درباره نحوه وقوع حادثه را افزایش داده است.
وضعیت فعلی کاظمی
فدراسیون والیبال ایران با تأیید مرگ مغزی این بازیکن، اعلام کرده که دستگاههای تنفس مصنوعی همچنان به بدن او متصل است و خانوادهاش در جریان تصمیمات پزشکی قرار دارند.