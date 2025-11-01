وریا غفوری از جایگاه ویژه بازی را تماشا کرد

به گزارش ایلنا، وریا غفوری، کاپیتان پیشین استقلال که چند روز پیش به کادر فنی تیم اضافه شده بود، قرار بود برای دیدار هفته نهم لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک در لیست بازی استقلال قرار گیرد.

با این حال، صدور کارت او به موقع انجام نشد و وریا غفوری به دلیل نداشتن آی‌دی کارت، نتوانست در نیمکت تیم حضور یابد و مجبور شد بازی را از جایگاه ویژه ورزشگاه دنبال کند.

با این حال غفوری امیدوار است که به زودی کارتش صادر شود و بتواند بر روی نیمکت استقلال بنشیند.

