نجات شمس‌آذر از قعر جدول با رأی استیناف: بازگشت بزرگ قزوینی‌ها در لیگ

نجات شمس‌آذر از قعر جدول با رأی استیناف: بازگشت بزرگ قزوینی‌ها در لیگ
لغو حکم کسر امتیاز از سوی کمیته استیناف، شمس‌آذر قزوین را از انتهای جدول لیگ برتر جدا کرد.

به گزارش  ایلنا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در حکمی  رسمی، حکم پیشین کمیته انضباطی مبنی بر کسر سه امتیاز از شمس‌آذر قزوین را لغو کرد تا تیم قزوینی پس از هفته‌ها حضور در منطقه سقوط، از قعر جدول فاصله بگیرد.

پیش‌تر سازمان لیگ در آستانه آغاز فصل جاری، با استناد به آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی، سه امتیاز از تیم‌های شمس‌آذر قزوین، فجر سپاسی شیراز و استقلال خوزستان کسر کرده بود. این تصمیم موجب شد شاگردان وحید رضایی لیگ را از انتهای جدول آغاز کنند و از همان ابتدا تحت فشار روانی سنگینی قرار گیرند.

با این حال، پیگیری‌های حقوقی مدیران باشگاه شمس‌آذر نتیجه داد. کمیته استیناف پس از بررسی مستندات و دفاعیات ارائه‌شده، رأی اولیه را نقض کرد و سه امتیاز از دست‌رفته را به این تیم بازگرداند.

بازگشت این امتیازات، تأثیر مستقیمی بر جدول لیگ گذاشت؛ شمس‌آذر حالا با ۸ امتیاز از منطقه خطر فاصله گرفته و بالاتر از فولاد قرار دارد. این اتفاق روحیه‌ای تازه به تیم بخشیده و امیدها برای نیم‌فصل دوم را زنده کرده است.

به‌این‌ ترتیب، شمس‌آذر نه‌تنها از قعر جدول جدا شد، بلکه حالا  می‌تواند جایگاه خوبی در پایان نیم فصل اول به دست بیاورد.

