به گزارش ایلنا، در آستانه شروع فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر سایت سازمان لیگ اعلام کرد که تیم‌های فجر سپاسی، استقلال خوزستان و شمس‌آذر قزوین با کسر 3 امتیاز براساس رأی کمیته انضباطی مبتنی بر دستورالعمل جرائم آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی فصل جدید را آغاز می‌کنند.

به این ترتیب و با این حکم سنگین که در اثر دو سال متوالی عدم دریافت مجوز ملی صادر شده بود، شوک بزرگ به شاگردان پیروز قربانی، امیر خلیفه و وحید رضایی وارد شد تا آنها در قعر جدول پای به مسابقات بگذارند.

اما در حالی که فصل شروع شده و جدول با کسر امتیاز بسته می‌شد، مدیران این سه باشگاه اعتراض خود را با لایحه رسمی در کمیته استیناف به این حکم اعلام کرده و با تلاش ویژه برای تغییر حکم، از جهات مختلف به این پرونده فشار وارد آوردند.

در نهایت حالا پس از گذشت حدود یک سوم فصل، استیناف متقاعددشده که حکم کمیته انضباطی را لغو کرده و امتیاز این سه تیم را به آنها برگرداند. به عبارتی آنها توانستند به استیناف ثابت کنند که شایسته دریافت مجوز ملی هستند.

به این ترتیب استقلال خوزستان و فجر سپاسی ۱۲ امتیازی شده و خیبر را پشت سر گذاشته و در کنار پرسپولیس قرار گرفته‌اند. البته آنها تفاضل گل کمتری دارند اما به هر حال با این سه امتیاز حالا می‌توانند نیم فصل را به راحتی در بالای جدول به پایان برسانند.

این در حالی است که شمس آذر قعر نشین هم با بازگشت امتیازاتش ۸ امتیازی بالاتر از فولاد خواهد ایستاد و با این صعود، مس رفسنجان را قعرنشین خواهد کرد.

همچنین ذوب‌آهن ۷ امتیازی در رتبه پانزدهم م ‌محل قرمز جدول قرار می‌گیرد و باید هرچه سریعتر اوضاع را بهبود بخشد.

