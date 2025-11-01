به گزارش ایلنا، لیورپول، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر، درگیر طوفانی ناگهانی از نتایج ضعیف شده و باخت‌های پیاپی را تجربه می‌کند. با این حال، با وجود این هیاهو، موضع آرنه اشلوت همچنان مستحکم است. او اصرار دارد که حمایت مالکان باشگاه (FSG) تزلزلی نداشته و گفت‌وگوی او با مقامات رده بالای فوتبال لیورپول با شفافیت و آرامش ادامه دارد.

اشلوت در آستانه دیدار حساس خانگی مقابل استون ویلای آماده، بر ثبات پشت صحنه تیم تأکید کرد. او توضیح داد: «برای من آن‌ها (مدیران) حرف‌های مشابهی می‌زنند. من عمدتاً با ریچارد [هاگز، مدیر ورزشی] صحبت می‌کنم و هر از گاهی با بقیه [ادواردز و FSG]. آن‌ها نیز چیزهایی مشابه آنچه من می‌بینم، مشاهده می‌کنند.»

او افزود: «برای من، روند گفت‌وگوها تغییر چندانی نکرده است. ما همیشه درباره بازی صحبت می‌کنیم و اگر برنده شده باشید، صحبت کردن درباره بازی همیشه لذت‌بخش‌تر است تا زمانی که شکست خورده باشید.»

اشلوت تأکید کرد: «من احساس حمایت می‌کنم، نه تنها در این دوره، بلکه زمانی هم که اوضاع خوب پیش می‌رفت.»

لیورپول پیش از شکست مقابل کریستال پالاس، پنج امتیاز از رقبا فاصله داشت، اما پس از آن، روند باخت‌های پیاپی مقابل چلسی، منچستریونایتد و برنتفورد آغاز شد. ناکامی اروپایی مقابل گالاتاسرای و شکست دیگری مقابل پالاس در جام اتحادیه نیز بر تنش‌ها افزوده است. در صورت باخت مقابل استون ویلا، قرمزها ممکن است ۱۰ امتیاز از آرسنال صدرنشین عقب بمانند.

اشلوت در ادامه، ضمن ارائه تحلیلی از فشار وارده بر تیم، از بیان بهانه‌های واهی خودداری کرد. او گفت: «منظور من این بود که اگر این بازیکنان همگی آماده باشند، ما کیفیت بسیار زیادی داریم. این باشگاه، با توجه به کیفیتی که برای آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت داریم، در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.»

اشلوت به مشکلات کلیدی مربوط به مصدومیت‌ها اشاره کرد. او افزود: «من از این [اشاره به کیفیت بالای تیم] برای توضیح ترکیبم در روز چهارشنبه استفاده کردم. از آن به عنوان بهانه‌ای برای باخت مقابل برنتفورد یا باخت‌های قبل‌تر، استفاده نکردم.»

