به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه پس از دریافت جایزه کفش طلای اروپا در فصل ۲۵-۲۰۲۴، هدف خود در رئال مادرید را کسب «افتخارات جمعی» عنوان کرد.

این جایزه به دلیل ثبت ۳۱ گل توسط این بازیکن فرانسوی در لیگ فصل گذشته به او تعلق گرفت و او موفق شد بالاتر از محمد صلاح و روبرت لواندوفسکی به این عنوان دست یابد.

امباپه همچنین شروع درخشانی در فصل جاری (۲۶-۲۰۲۵) داشته و در ۱۰ مسابقه لالیگا ۱۱ گل به ثمر رسانده است، ضمن اینکه پنج بار نیز در سه بازی لیگ قهرمانان اروپا موفق به گلزنی شده است.

این بازیکن ۲۶ ساله در اولین فصل حضور خود با لوس بلانکوس (لقب رئال مادرید)، قهرمانی سوپرجام یوفا و جام بین قاره‌ای فیفا را کسب کرد، اما نتوانست در آن فصل هیچ عنوان داخلی به دست آورد.

او پس از دریافت جایزه‌اش، قصد خود برای کسب جام‌های بیشتر با رئال مادرید را اعلام کرد و تأکید کرد که به دنبال ثبت نام خود در تاریخ این باشگاه است.

امباپه گفت: «این لحظه مهمی برای من است، اولین باری است که این جایزه را کسب می‌کنم. به عنوان یک مهاجم، این برای من معنای زیادی دارد. ما یک گروه باورنکردنی داریم. امیدوارم امسال بتوانیم افتخارات مهمی کسب کنیم. بردن جوایز به عنوان تیم مهم‌ترین چیز است.»

او افزود: «امیدوارم سال‌های طولانی اینجا باشم و بارها این نوع جوایز را ببرم. امیدوارم به عنوان یک تیم به مسیرمان ادامه دهیم. همانطور که می‌گویم، تیم مهم‌ترین چیز است. بدون این بازیکنان، کسب این جوایز غیرممکن است. من این را می‌دانم. می‌خواهم از باشگاه، پزشکان، و کادر فنی که در داخل و خارج از زمین به من کمک می‌کنند، تشکر کنم. امیدوارم سال آینده دوباره این عنوان را کسب کنم، شروع خوبی داشته‌ام.»

