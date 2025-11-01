پرسپولیس پاسخ بیانیه تند تراکتور را داد

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای رسمی نوشت: «پرسپولیس همواره تلاش کرده است به‌جای حاشیه‌سازی، در مسیر حفظ آرامش فوتبال ایران گام بردارد و حتی در دیدار اخیر برابر تراکتور، با وجود اشتباهات تأثیرگذار داوری، از طرح اعتراض رسمی صرف‌نظر کرد. با این حال، انتشار بیانیه اخیر از سوی باشگاه تراکتور و طرح ادعاهایی، ما را ناگزیر به روشنگری کرده است.»

در ادامه بیانیه آمده است: «در خصوص صحنه منجر به گل پرسپولیس، نظر کارشناسان داوری کاملاً روشن است؛ خطا پیش از گل رخ داده و تصمیم داور کاملاً درست بوده است. حتی مدیر تیم تراکتور نیز پس از بازی به درستی تصمیم داور اذعان داشت.»

باشگاه پرسپولیس در بخش دیگری از توضیحات خود با رد ادعای مربوط به پنالتی اعلام کرد: «درباره ادعای پنالتی گرفته‌نشده، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که نه تنها خطایی از سوی بازیکن پرسپولیس انجام نشده بلکه بازیکن تراکتور با اجرای فن ‘کول‌انداز’ مرتکب خطا شده است.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «از سوی دیگر، شجاع خلیل‌زاده باید پیش از آن صحنه به دلیل خطای مشابه با خطای احمدزاده، کارت زرد دوم را دریافت می‌کرد و از زمین اخراج می‌شد. چنین تصمیمی می‌توانست روند بازی را به‌طور جدی تغییر دهد. بنابراین جای تعجب دارد تیمی که در این مسابقه از تصمیمات داور بهره‌مند شده، امروز چنین موضعی اتخاذ می‌کند.»

باشگاه پرسپولیس در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش فضای فوتبال کشور نوشت: «از جامعه داوری انتظار داریم با دقت و قاطعیت بیشتری در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای ایستادگی کند تا آرامش و عدالت در رقابت‌ها حفظ شود.»

انتهای پیام/