علیپور در رقابت آقای گلی دوباره عقب افتاد!

به گزارش ایلنا، این گل که یکی از زیباترین گل‌های هفته نهم لیگ برتر بود، باعث شد حسین‌زاده در پایان این هفته با شش گل زده، در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار گیرد و به عنوان جدی‌ترین گزینه برای کسب عنوان آقای گلی فصل شناخته شود.

نکته قابل توجه آنکه تراکتور در حال حاضر یک بازی کمتر از سایر رقبا انجام داده و این موضوع نشان می‌دهد حسین‌زاده در شرایطی خاص و با میانگین گلزنی بالا، عملکردی تحسین‌برانگیز داشته است. او اکنون شانس زیادی دارد تا بار دیگر عنوان آقای گلی را از آن خود کند و رکورد جدیدی در کارنامه‌اش ثبت نماید.

حسین‌زاده فصل گذشته نیز در ترکیب تراکتور عملکردی درخشان داشت و با به ثمر رساندن ۱۴ گل، عنوان آقای گل لیگ برتر فوتبال ایران را از آن خود کرد. نقش پررنگ او در قهرمانی تیم تبریزی در فصل گذشته بر کسی پوشیده نیست؛ مهاجمی که با قدرت تصمیم‌گیری بالا، تکنیک مثال‌زدنی و ضربات نهایی دقیق، به مهره‌ای کلیدی در ترکیب تیمش تبدیل شده است.

این بازیکن ملی‌پوش پس از دوره‌ای حضور در لیگ بلژیک، به فوتبال ایران بازگشت و با انگیزه‌ای مضاعف در تراکتور به میدان رفت. تجربه بازی در فوتبال اروپا، باعث افزایش بلوغ تاکتیکی و حرفه‌ای‌گری او شده و حالا در بازگشت به لیگ داخلی، شاهد یکی از آماده‌ترین نسخه‌های امیرحسین حسین‌زاده هستیم.

در بازی برابر پرسپولیس نیز او با حضور مؤثر در خط حمله، بار‌ها مدافعان حریف را تحت فشار قرار داد و با ضربه تماشایی خود، تراکتور را به گل رساند. اکنون حسین‌زاده نه‌تنها ستاره اول تیمش محسوب می‌شود، بلکه عنوان آماده‌ترین مهاجم فوتبال ایران را نیز به خود اختصاص داده است.

اگر روند درخشان او ادامه پیدا کند، بعید نیست که حسین‌زاده برای دومین فصل پیاپی تاج آقای گلی لیگ برتر را بر سر بگذارد و جایگاه خود را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان فوتبال ایران تثبیت کند.

نکته: برخی بازیکنان بعد از جدایی از استقلال و یا دیگر تیم‌های بزرگ از صحنه اول فوتبال محو شدند. استقلال نمونه‌های بسیاری از این بازیکنان را در اختیار داشت که بعد از جدایی به کلی از چرخه فوتبال خارج شدند و حتی بی‌تیم ماندند اما جدایی از استقلال برای حسین‌زاده رهاورد دیگری داشت و این بازیکن موفق شد از سایه خارج شده و تبدیل به یکی از گلزنان جدی در لیگ برتر و حتی تیم ملی شود. حسین‌زاده اکنون نه فقط در ترکیب تراکتور بلکه در ترکیب تیم ملی نیز می‌تواند بازیکنی مؤثر باشد و به جای بسیاری از بازیکنان بزرگ و قدیمی در ترکیب اصلی گل بزند.

انتهای پیام/