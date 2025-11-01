خبرگزاری کار ایران
فیاض میردورقی:

خسته شده‌ایم از بس فریاد زدیم که پول و امکانات نداریم

خسته شده‌ایم از بس فریاد زدیم که پول و امکانات نداریم
مدافع استقلال خوزستان پس از تساوی یک بر یک مقابل فولاد، با اشاره به عملکرد تیم و غیرت بازیکنان، از مشکلات مالی، اعتصاب تیم و مصدومیت‌ها سخن گفت.

به گزارش ایلنا، فیاض میردورقی، مدافع تیم فوتبال استقلال خوزستان پس از تساوی یک بر یک مقابل فولاد خوزستان در هفته نهم لیگ برتر، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت:«بازی خوبی بود. ما در نیمه اول موقعیت‌های متعددی داشتیم و اگر از آن‌ها استفاده می‌کردیم، احتمالاً نتیجه دو یا سه بر صفر به نفع ما رقم می‌خورد. متأسفانه نتوانستیم از فرصت‌هایمان به خوبی بهره ببریم. در نیمه دوم با ده نفر ادامه دادیم، اما بازیکنان با تمام غیرت و تعصب جنگیدند. واقعاً از تلاش همه‌شان تشکر می‌کنم. حیف شد که بازی مساوی شد. حتی یکی از بازیکنان ما آسیب دید و احتمالاً بازی بعدی را از دست خواهد داد.»

میردورقی درباره مشکلات مالی تیم گفت:«دو روز پیش به دلیل مسائل مالی تیم، یک اعتصاب داشتیم. این اعتصاب هدفش تنها رساندن صدای ما بود و قصد تخریب تیم یا بازیکنان را نداشتیم. بازیکنان جوان ما عموماً اهل صحبت کردن نیستند و وظیفه من است که مشکلات تیم را منتقل کنم. واقعاً خسته شده‌ایم از بس فریاد زدیم که پول و امکانات نداریم اما کسی توجه نکرده است. ۹ هفته از لیگ گذشته و هنوز بازیکنان ما دریافتی کامل نداشته‌اند. بخشی از قرارداد فصل قبل هم باقی مانده است. حتی برخی بازیکنان ما به دلیل کمبود امکانات، مانند نداشتن استوک، نمی‌توانند به بهترین شکل بازی کنند. این شرایط برای مربیان و بازیکنان بسیار دشوار است.»

او ادامه داد:«من منکر تلاش هیچ‌کس نیستم؛ همه در جایگاه خودشان زحمت می‌کشند، اما تا وقتی مشکلات مالی و شرایط تیم حل نشود، این تلاش‌ها نتیجه‌ای ندارد. بازیکنان ما با تعصب بازی می‌کنند و این اعتصاب صرفاً به منظور رساندن صدای ما بود. هیچ‌کس نباید فکر کند این حرکت برای تخریب تیم بوده است. این یک اقدام جمعی و تیمی بود.»

میردورقی همچنین به جایگاه و اهمیت هواداران اشاره کرد:«هواداران خوزستانی باید بدانند که بازیکنان و کادر فنی تیم تمام تلاش خود را می‌کنند. استقلال خوزستان با وجود مشکلات و کمبودها، همواره با غیرت و تعصب بازی کرده است و با حمایت و درک هواداران می‌توانیم شرایط بهتری رقم بزنیم. واقعاً خوشحالم که هواداران ما متوجه تلاش و کیفیت تیم هستند و نمی‌توانند با حرف‌های کلیشه‌ای یا مظلوم‌نمایی فریب بخورند.»

او درباره مسائل شخصی و خطرات مصدومیت خود گفت:«حادثه‌ای که هفته گذشته برایم رخ داد، می‌توانست تبعات بسیار بدی داشته باشد و خدا را شکر می‌کنم که به خیر گذشت. این اتفاق باعث شد بیشتر قدر سلامت و آمادگی بازیکنان را بدانیم و اهمیت تلاش هر لحظه برای تیم مشخص شود.»

میردورقی در پایان تأکید کرد:«در استان خوزستان این تیم و بازیکنان سرمایه هستند. با توجه به شرایط سخت مالی، کمک به بازیکنان و تیم لازم است. این بازیکنان با غیرت واقعی برای نام استان تلاش می‌کنند و مطمئن باشید با حمایت لازم، توانایی ارائه عملکرد فوق‌العاده دارند. هدف ما این است که استقلال خوزستان همچنان زنده و موفق بماند و هواداران را شرمنده نکند.»

