به گزارش ایلنا، پس از دیدار جنجالی دو تیم مس رفسنجان و چادرملو، سیروس پورموسوی با انتشار استوری‌ای در صفحه شخصی خود واکنش نشان داد.

او در استوری خود نوشت:

«در زمینِ عصبی، جواهر هم بکاری، خون درو خواهی کرد...»

این جمله که به نظر می‌رسد کنایه‌ای به رسول خطیبی باشد، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی پیدا کرده است.

این استوری در حالی منتشر شده که پیش از این نیز تنش‌هایی میان دو سرمربی در لیگ برتر به وجود آمده بود.

