دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی؛ صدرنشینی استقلال قم

به گزارش ایلنا، در پایان این مسابقات تیم استقلال قم با 2 پیروزی در جایگاه نخست ایستاد، تیم رعد پدافند ارتش با یک پیروزی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم مقاومت البرز بدون پیروزی سوم شد.

رده بندی تیمی: 1- استقلال قم 2- رعد پدافند ارتش 3- مقاومت البرز

نتایج دیدارهای برگزار شده:

نتایج انفرادی به شرح زیر است: (اسامی تیم های پیروز در ابتدا آمده است)

استقلال قم 9 – مقاومت البرز 1

55 کیلوگرم: حسین قادری، برنده – بدون حریف

60 کیلوگرم: محمدمهدی جواهری 9 – ابوالفضل همتی صفر

63 کیلوگرم: رضا قیطاسی 7 – امید احمدی 1

67 کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی 8 – علی چوبک زن صفر

72 کیلوگرم: ابوالفضل شیری 1 – امیررضا عیسوند 3

82 کیلوگرم: رضا آذرشب 8 – حبیب اله رحیمی 6

87 کیلوگرم: بهروز هدایت 8 – مهدی مراد الیاسی صفر

97 کیلوگرم: امیررضا مرادیان 10 – نریمان مهمدی 1

130 کیلوگرم: مرتضی الغوثی 8 – محمدمهدی رضایی صفر

استقلال قم 8 – رعد پدافند ارتش 2

55 کیلوگرم حسین بیژنی 10 – بهروز حسن زاده 2

60 کیلوگرم: محمدمهدی جواهری 7 – امیرحسین خونساری 4

63 کیلوگرم: رضا قیطاسی 4 – محمد جانقلی 5

67 کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی 7 – حسین عباسی 6

72 کیلوگرم: محمدجواد رضایی، برنده 4 – سعید ارجمند 4

77 کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا 1 – مرتضی پورعیسی

82 کیلوگرم: محمد ناقوسی 8 – سید محمدمهدی میری 3

87 کیلوگرم: جمال اسماعلی 3 – علی کبیری 1

97 کیلوگرم: امیررضا مرادیان ضربه فنی 5 – حسین بالی صفر

130 کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی 9 – توحید محبی صفر

رعد پدافند ارتش 6 – مقاومت البرز 4

55 کیلوگرم: محمدپویا اسدی، برنده – بدون حریف

60 کیلوگرم: امیرحسین خونساری 3 – ابوالفضل همتی صفر

63 کیلوگرم: محمد جانقلی 3 – امید احمدی 8

67 کیلوگرم: حسین عباسی صفر – علی چوبک زن 4

72 کیلوگرم: سعید ارجند 3 – محمدمتین سالمی 2

77 کیلوگرم: مرتضی پورعیسی 3 – حبیب اله رحیمی 6

87 کیلوگرم: علی کبیری 8 – سید محمدامین صادقی صفر

97 کیلوگرم: محمدصادق عبداللهی، برنده 1 – امیرحسین همتیان 1

130 کیلوگرم: مهرداد کلیوند 1 – محمدمهدی رضایی پسندیده 6

