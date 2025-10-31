دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی؛ صدرنشینی استقلال قم
دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور در گروه A امروز (جمعه) به میزبانی تیم رعد پدافند ارتش در تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در پایان این مسابقات تیم استقلال قم با 2 پیروزی در جایگاه نخست ایستاد، تیم رعد پدافند ارتش با یک پیروزی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم مقاومت البرز بدون پیروزی سوم شد.
رده بندی تیمی: 1- استقلال قم 2- رعد پدافند ارتش 3- مقاومت البرز
نتایج دیدارهای برگزار شده:
استقلال قم 8 – رعد پدافند ارتش 2
استقلال قم 9 – مقاومت البرز 1
رعد پدافند ارتش 6 – مقاومت البرز 4
نتایج انفرادی به شرح زیر است: (اسامی تیم های پیروز در ابتدا آمده است)
استقلال قم 9 – مقاومت البرز 1
55 کیلوگرم: حسین قادری، برنده – بدون حریف
60 کیلوگرم: محمدمهدی جواهری 9 – ابوالفضل همتی صفر
63 کیلوگرم: رضا قیطاسی 7 – امید احمدی 1
67 کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی 8 – علی چوبک زن صفر
72 کیلوگرم: ابوالفضل شیری 1 – امیررضا عیسوند 3
82 کیلوگرم: رضا آذرشب 8 – حبیب اله رحیمی 6
87 کیلوگرم: بهروز هدایت 8 – مهدی مراد الیاسی صفر
97 کیلوگرم: امیررضا مرادیان 10 – نریمان مهمدی 1
130 کیلوگرم: مرتضی الغوثی 8 – محمدمهدی رضایی صفر
استقلال قم 8 – رعد پدافند ارتش 2
55 کیلوگرم حسین بیژنی 10 – بهروز حسن زاده 2
60 کیلوگرم: محمدمهدی جواهری 7 – امیرحسین خونساری 4
63 کیلوگرم: رضا قیطاسی 4 – محمد جانقلی 5
67 کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی 7 – حسین عباسی 6
72 کیلوگرم: محمدجواد رضایی، برنده 4 – سعید ارجمند 4
77 کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا 1 – مرتضی پورعیسی
82 کیلوگرم: محمد ناقوسی 8 – سید محمدمهدی میری 3
87 کیلوگرم: جمال اسماعلی 3 – علی کبیری 1
97 کیلوگرم: امیررضا مرادیان ضربه فنی 5 – حسین بالی صفر
130 کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی 9 – توحید محبی صفر
رعد پدافند ارتش 6 – مقاومت البرز 4
55 کیلوگرم: محمدپویا اسدی، برنده – بدون حریف
60 کیلوگرم: امیرحسین خونساری 3 – ابوالفضل همتی صفر
63 کیلوگرم: محمد جانقلی 3 – امید احمدی 8
67 کیلوگرم: حسین عباسی صفر – علی چوبک زن 4
72 کیلوگرم: سعید ارجند 3 – محمدمتین سالمی 2
77 کیلوگرم: مرتضی پورعیسی 3 – حبیب اله رحیمی 6
87 کیلوگرم: علی کبیری 8 – سید محمدامین صادقی صفر
97 کیلوگرم: محمدصادق عبداللهی، برنده 1 – امیرحسین همتیان 1
130 کیلوگرم: مهرداد کلیوند 1 – محمدمهدی رضایی پسندیده 6