خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی؛ صدرنشینی استقلال قم

دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی؛ صدرنشینی استقلال قم
کد خبر : 1707388
لینک کوتاه کپی شد.

دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور در گروه A امروز (جمعه) به میزبانی تیم رعد پدافند ارتش در تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در پایان این مسابقات تیم استقلال قم با 2 پیروزی در جایگاه نخست ایستاد، تیم رعد پدافند ارتش با یک پیروزی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم مقاومت البرز بدون پیروزی سوم شد.

رده بندی تیمی: 1- استقلال قم 2- رعد پدافند ارتش 3- مقاومت البرز

نتایج دیدارهای برگزار شده:

استقلال قم 8 – رعد پدافند ارتش 2

استقلال قم 9 – مقاومت البرز 1

رعد پدافند ارتش 6 – مقاومت البرز 4

نتایج انفرادی به شرح زیر است: (اسامی تیم های پیروز در ابتدا آمده است)

استقلال قم 9 – مقاومت البرز 1

55 کیلوگرم: حسین قادری، برنده – بدون حریف

60 کیلوگرم: محمدمهدی جواهری 9 – ابوالفضل همتی صفر

63 کیلوگرم: رضا قیطاسی 7 – امید احمدی 1

67 کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی 8 – علی چوبک زن صفر

72 کیلوگرم: ابوالفضل شیری 1 – امیررضا عیسوند 3

82 کیلوگرم: رضا آذرشب 8 – حبیب اله رحیمی 6

87 کیلوگرم: بهروز هدایت 8 – مهدی مراد الیاسی صفر

97 کیلوگرم: امیررضا مرادیان 10 – نریمان مهمدی 1

130 کیلوگرم: مرتضی الغوثی 8 – محمدمهدی رضایی صفر

استقلال قم 8 – رعد پدافند ارتش 2

55 کیلوگرم حسین بیژنی 10 – بهروز حسن زاده 2

60 کیلوگرم: محمدمهدی جواهری 7 – امیرحسین خونساری 4

63 کیلوگرم: رضا قیطاسی 4 – محمد جانقلی 5

67 کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی 7 – حسین عباسی 6

72 کیلوگرم: محمدجواد رضایی، برنده 4 – سعید ارجمند 4

77 کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا 1 – مرتضی پورعیسی

82 کیلوگرم: محمد ناقوسی 8 – سید محمدمهدی میری 3

87 کیلوگرم: جمال اسماعلی 3 – علی کبیری 1

97 کیلوگرم: امیررضا مرادیان ضربه فنی 5 – حسین بالی صفر

130 کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی 9 – توحید محبی صفر

رعد پدافند ارتش 6 – مقاومت البرز 4

55 کیلوگرم: محمدپویا اسدی، برنده – بدون حریف

60 کیلوگرم: امیرحسین خونساری 3 – ابوالفضل همتی صفر

63 کیلوگرم: محمد جانقلی 3 – امید احمدی 8

67 کیلوگرم: حسین عباسی صفر – علی چوبک زن 4

72 کیلوگرم: سعید ارجند 3 – محمدمتین سالمی 2

77 کیلوگرم: مرتضی پورعیسی 3 – حبیب اله رحیمی 6

87 کیلوگرم: علی کبیری 8 – سید محمدامین صادقی صفر

97 کیلوگرم: محمدصادق عبداللهی، برنده 1 – امیرحسین همتیان 1

130 کیلوگرم: مهرداد کلیوند 1 – محمدمهدی رضایی پسندیده 6

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ