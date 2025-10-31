خبرگزاری کار ایران
باکیچ: خوشحال نیستم باید می‌بردیم!
مارکو باکیچ می‌گوید بابت مساوی با تراکتور خوشحال نیست چون هواداران پرسپولیس در این بازی برد می‌خواستند.

به گزارش ایلنا،  مارکو باکیچ، هافبک مونته‌نگرویی پرسپولیس که با ضربه‌ای تماشایی در دقایق پایانی بازی برابر تراکتور دروازه علیرضا بیرانوند را باز کرد، پس از پایان مسابقه تأکید کرد گل او بدون پیروزی تیمش ارزشی ندارد و هدفش کمک به موفقیت جمعی سرخ‌پوشان است.

مارکو باکیچ پس از پایان دیدار تراکتور و پرسپولیس گفت: «برای ما این یک بازی بسیار مهم بود. خوشحال نیستم چون ما برنده نشدیم. ما همیشه برای برد وارد زمین می‌شویم چون هواداران باشگاه ما همیشه مستحق آن هستند. بنابراین نبردیم اما در پایان، وقتی به نتیجه و شرایط نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم گل ما می‌تواند به تیم انگیزه زیادی بدهد. این شادی و انگیزه‌ای برای ادامه دادن کارمان با تلاش بیشتر است چون دیدیم پتانسیل لازم را داریم و امیدوارم در هفته‌های بعدی بهتر ظاهر شویم.»

او درباره گل خود افزود: «خوشحالم که با گلم به تیمم کمک کردم. این وظیفه من است و من فقط یکی از بازیکنان تیم هستم. هرگز خودم را جلوتر از تیم قرار نمی‌دهم. برای من مهم این است که تیم چطور کار می‌کند و اگر بتوانم به آنها کمک کنم که گل بزنند، مثل اتفاقی که در این بازی افتاد، حتی بهتر می‌شود.»

باکیچ در ادامه گفت: «من یاد گرفتم شرایط را درک کنم و می‌دانم که اهمیت زیادی دارد. برد این بازی برای همه ما مهم بود و دوباره می‌گویم که خوشحال نیستم چون نبردیم اما می‌خواستیم همه توان‌مان را بگذاریم و مطمئنم در بازی‌های بعدی بهتر خواهیم بود.»

هافبک فنی پرسپولیس در پایان درباره سرمربی جدید تیم گفت: «اوسمار تازه رسیده و ما با او ملاقات داشتیم. چیزهای خوبی از او شنیده‌ام و بی‌صبرانه منتظرم کارم را با او شروع کنم. امیدوارم او شادی زیادی برای‌مان بیاورد و من هم آنجا خواهم بود تا هر کاری از من بخواهد انجام بدهم.»

