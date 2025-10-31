خبرگزاری کار ایران
آرکا مغرورانه شکست خورد: پایان تلخ در ضیافت پنالتی‌ها

شکست در ضربات پنالتی مقابل مس شهر بابک پایان تلخی برای شاگردان مرتضی اسدی بود.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آرکا با وجود نمایشی جسورانه و تحسین‌برانگیز برابر مس شهر بابک، در مرحله سوم جام حذفی از صعود بازماند.

شاگردان مرتضی اسدی که در لیگ دو حضور دارند، برابر حریف لیگ یکی خود بازی منسجم و تاکتیکی ارائه دادند، اما در نهایت بخت با آنها یار نبود. دیدار دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و در وقت‌های اضافه نیز تلاش دو تیم برای باز کردن دروازه‌ها بی‌ثمر ماند.

آرکا با وجود اختلاف سطح لیگ دو تیم، در مقاطع مختلف مسابقه نمایش برتری از خود نشان داد و چندین موقعیت جدی روی دروازه مس ایجاد کرد. در نهایت کار به ضربات پنالتی کشید؛ جایی که آرکایی‌ها با بدشانسی و از دست دادن یک ضربه، با نتیجه ۷ بر ۶ مغلوب شدند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

با وجود این شکست، عملکرد تیم مرتضی اسدی تحسین برانگیز بود و بسیاری از حاضران در ورزشگاه نیز معتقد بودند حق آرکا در این بازی شکست نبوده است. این تیم لیگ دویی نشان داد پتانسیل حضور در سطوح بالاتر فوتبال ایران را دارد.

