مصدومیت دوباره محمد نادری؛ غیبت قطعی مقابل الشرطه

به گزارش ایلنا، محمد نادری، مدافع تیم فوتبال تراکتور، در جریان دیدار پرهیجان مقابل پرسپولیس با مصدومیت از ناحیه همسترینگ روبه‌رو شد و ناچار به ترک زمین شد؛ اتفاقی که به‌نوعی یکی از بدشانسی‌های بزرگ تراکتور در این بازی حساس به حساب می‌آمد.

بر اساس گزارش تیم پزشکی تراکتور، وضعیت دقیق نادری هنوز مشخص نیست و قرار است او فردا برای انجام ام‌آرآی به مراکز درمانی مراجعه کند تا میزان دقیق آسیب‌دیدگی‌اش مشخص شود.

این مدافع پیش‌تر نیز در دیدار با گل‌گهر به دلیل مصدومیت زمین را ترک کرده بود و حالا غیبتش در بازی آسیایی برابر الشرطه عراق قطعی است. با این حال، احتمال می‌رود برای دیدار با خیبر خرم‌آباد در لیگ برتر شرایط حضور در میدان را پیدا کند، هرچند کادر فنی ممکن است برای جلوگیری از تشدید مصدومیت، ریسک نکند.

به گفته منابع نزدیک به باشگاه، نادری با وجود آزمایش‌های پزشکی پیش از بازی، مجوز حضور در میدان را دریافت کرده بود. دراگان اسکوچیچ نیز با توجه به نیاز تیم به سرعت و نفوذ او در جناح چپ و رقابت با سرژ اوریه، تصمیم به استفاده از این بازیکن گرفت، اما آسیب‌دیدگی دوباره مانع از ادامه حضورش شد.

تراکتور در ده روز آینده دو بازی بسیار مهم پیش رو دارد و وضعیت نادری یکی از دغدغه‌های اصلی کادر فنی سرخ‌پوشان تبریزی محسوب می‌شود.

