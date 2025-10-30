صاحبجمعی: با حمایت هواداران میتوانیم به مسیر اصلیمان برگردیم
مربی مس رفسنجان در آستانه دیدار با چادرملو تأکید کرد تیمش آماده نمایش قدرتمندانهای است و از هواداران خواست با حضور پرشور خود از بازیکنان حمایت کنند.
به گزارش ایلنا، پیمان صاحبجمعی، مربی تیم فوتبال مس رفسنجان، بهجای رسول خطیبی که به دلیل محرومیت در نشست خبری حضور نداشت، در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن تبریک روز مربی، درباره دیدار پیشرو مقابل چادرملو اردکان گفت: دیدار آسانی در پیش نداریم. چادرملو تیمی منسجم و باکیفیت است که از ثبات فنی و بازیکنان توانمندی بهره میبرد. با این حال، این بازی برای ما فرصتی است تا به مسیر اصلیمان برگردیم و جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشیم.
او در ادامه افزود: بازیکنان ما از نظر ذهنی و بدنی در شرایط بسیار خوبی هستند. خوشبختانه با تلاش کادر پزشکی، تمام مصدومان به بازی رسیدهاند. در طول هفته تمرینات با انگیزهای بالا برگزار شد و امیدواریم بتوانیم برنامههای تاکتیکی طراحیشده توسط آقای خطیبی را بهخوبی در زمین پیاده کنیم.
صاحبجمعی با قدردانی از هواداران مس رفسنجان گفت: هواداران، صاحبان واقعی این تیم هستند. از آنها میخواهم فردا با حضور پرشور خود از تیم حمایت کنند. مطمئنم با انرژی و حمایت آنها، شاهد یک بازی جذاب و موفق خواهیم بود.
مربی مس در ادامه به شرایط تیم اشاره کرد و گفت: در مقایسه با فصل گذشته، حدود ۹۰ درصد ترکیب تیم تغییر کرده و این مسئله زمانبر است. از ابتدای فصل اعلام کرده بودیم که تیم برای رسیدن به هماهنگی کامل به پنج تا شش هفته نیاز دارد. خوشبختانه در سه بازی اخیر روند مثبتی داشتیم؛ مقابل پیکان پیروز شدیم و برابر استقلال و آلومینیوم هم امتیاز گرفتیم. این نشان میدهد که تیم در مسیر درستی قرار دارد.
او درباره وضعیت نقلوانتقالات گفت: در تلاشیم یک مهاجم تمامکننده جذب کنیم، اما مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال، همچنان پیگیر هستیم تا گزینه مناسبی به ترکیب تیم اضافه شود.
صاحبجمعی همچنین به عملکرد بازیکنان باتجربه اشاره کرد: بازیکنان باتجربه ما مثل میلاد، احمد زندهروح و کریم نقش بزرگی در اتحاد تیم دارند و در مواقع حساس بهخوبی شرایط را مدیریت میکنند. انگیزه بازیکنان برای کسب پیروزی فردا بسیار بالاست.
او در پایان از حمایت مدیریت باشگاه تقدیر کرد و گفت: مدیریت در کنار تیم است و حمایت آنها باعث دلگرمی کادر فنی شده است. روند تیم رو به رشد است و امیدواریم با ادامه این حمایتها، بتوانیم نتایج بهتری رقم بزنیم.