مدیران خودرو
مجیدی: الجزیره تیم قدرتمندی است/ برای نمایش در سطح بالا آماده‌ایم
فرهاد مجیدی، سرمربی ایرانی البطائح، پیش از دیدار با الجزیره در لیگ امارات گفت تیمش کاملاً آماده است و برای ارائه نمایشی در سطح بالا به میدان می‌رود.

به گزارش ایلنا،  فرهاد مجیدی، سرمربی ایرانی تیم فوتبال البطائح، در نشست خبری پیش از دیدار هفته هفتم لیگ ادنوک  امارات مقابل الجزیره اظهار داشت: تیم الجزیره یکی از بهترین تیم‌های فوتبال امارات است. آن‌ها ترکیب فوق‌العاده‌ای دارند و از سازمان‌دهی خوبی برخوردارند.

او افزود: ما در دیدار جام حذفی عملکرد خوبی ارائه دادیم و بازیکنانم از نظر ذهنی و بدنی برای بازی با الجزیره کاملاً آماده هستند. تمرینات اخیر تیم بسیار خوب بوده و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا نمایشی در سطح بالا ارائه دهیم.

در ادامه، آناتولی آبانگ، کاپیتان تیم، گفت: از نظر بدنی و فنی برای این دیدار کاملاً آماده‌ایم و می‌دانیم با تیمی قدرتمند روبه‌رو می‌شویم که در زمین خود و در میان هوادارانش بازی می‌کند. نکته مهم این است که باید به مسیر پیروزی بازگردیم. همه هم‌تیمی‌هایم انگیزه زیادی دارند و به دنبال ارائه عملکردی درخشان هستند. ما به خودمان ایمان داریم و مطمئنیم می‌توانیم تیم را دوباره به مسیر درست بازگردانیم.

فرهاد مجیدی به دنبال کسب دومین پیروزی فصل با البطائح است تا با فاصله گرفتن از رتبه‌های پایین جدول، با آسودگی خیال راهی تعطیلات فیفا دی شود.

