بیفوما: مساوی مقابل تراکتور نتیجه خوبی برای پرسپولیس بود

بیفوما: مساوی مقابل تراکتور نتیجه خوبی برای پرسپولیس بود
پس از پایان دیدار حساس و پرهیجان پرسپولیس و تراکتور که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت، تیوی بیفوما، مهاجم پرسپولیس، در گفت‌وگو با خبرنگاران حاضر شد.

به گزارش ایلنا،  در این مسابقه، تراکتور تا دقایق پایانی با یک گل پیش بود، اما پرسپولیس در دقیقه پایانی با ضربه مارکو باکیچ توانست نتیجه را جبران کند.

بیفوما در ابتدا درباره گل سرنوشت‌ساز گفت: بروید با مارکو صحبت کنید، او توانست گل بزند.

 سپس در توضیح شرایط بازی افزود: فکر می‌کنم نتیجه مساوی برای ما خوب بود. در واقع، ما در آستانه باخت قرار داشتیم چون تراکتور تیم بسیار خوبی است. آنها بازیکنان باکیفیت و خوبی دارند و در دو بازی اخیر خود ده گل به ثمر رسانده‌اند. بنابراین به نظرم این نتیجه مساوی برای ما خیلی خوب بود.

این مهاجم درباره سرمربی جدید پرسپولیس، اوسمار ویه‌را، نیز گفت: او تازه دیروز آمد تا با تیم خوش‌آمد گویی کند و من شخصاً منتظرم تا با او کار کنم و ببینم از نظر مربیگری و شخصیتی چگونه عمل خواهد کرد.

