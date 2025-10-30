خبرگزاری کار ایران
عذرخواهی پورعلی‌گنجی از هواداران پرسپولیس پس از اخراج در تبریز

عذرخواهی پورعلی‌گنجی از هواداران پرسپولیس پس از اخراج در تبریز
مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع باتجربه پرسپولیس، پس از اخراج در دیدار برابر تراکتور، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود از هواداران این تیم عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا،  پورعلی‌گنجی در استوری خود نوشت:
هواداران عزیز پرسپولیس، بابت اتفاق امشب عذر می‌خواهم. هرچه بود از سر تعصب و عشقم به نام بزرگی بود که در جانم ریشه دارد. قول می‌دهم همانند گذشته با تمام توان برای سربلندی پرسپولیس بجنگم و در خدمت این پیراهن مقدس باشم. از درک و حمایت بی‌دریغ شما سپاسگزارم. زنده و جاوید باد نام بزرگ پرسپولیس.

عذرخواهی پورعلی‌گنجی از هواداران پرسپولیس پس از اخراج در تبریز

این مدافع ملی‌پوش در دقیقه ۷۵ دیدار برابر تراکتور با تصمیم VAR از زمین مسابقه اخراج شد. او با این پیام تلاش کرد از هواداران تیمش دلجویی کند.

نکته جالب اینکه، اخراج پورعلی‌گنجی سومین کارت قرمز متوالی بازیکنان پرسپولیس در مصاف‌های اخیر با تراکتور بود.

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
