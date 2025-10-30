نقرهای درخشان برای فوتسالیستهای نوجوان ایران
تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال ایران با وجود عملکرد درخشان و نمایشهای پرگل در مراحل قبلی، در فینال بازیهای آسیایی جوانان بحرین برابر افغانستان شکست خورد و به عنوان نایبقهرمانی دست یافت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (پنجشنبه) در فینال بازیهای آسیایی جوانان در بحرین به مصاف افغانستان رفت و در دیداری نزدیک با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد و به مقام نایبقهرمانی دست یافت.
تنها گل ایران در این دیدار را حسینرضا یوسفی به ثمر رساند.
شاگردان علی صانعی در مرحله گروهی ابتدا قرقیزستان را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست دادند، سپس عربستان را با پیروزی پرگل ۱۴ بر ۰ از پیش رو برداشتند و در سومین مسابقه نیز مقابل تایلند به تساوی ۳ بر ۳ رضایت دادند تا بهعنوان تیم صدرنشین راهی مرحله نیمهنهایی شوند.
در مرحله نیمهنهایی، تیم ملی فوتسال جوانان ایران نمایش مقتدری داشت و با نتیجه ۱۴ بر ۲ ازبکستان را شکست داد تا به فینال برسد. با این حال، در دیدار پایانی برابر افغانستان، در حالیکه برخی گمانهزنیها درباره استفاده حریف از بازیکنان صغرسن مطرح بود، ملیپوشان نوجوان ایران با وجود شایستگی، نتیجه را واگذار کردند و مدال نقره را بر گردن آویختند.