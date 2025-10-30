خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقشی کلیدی رفیعی در فرار پرسپولیس از شکست مقابل تراکتور

نقشی کلیدی رفیعی در فرار پرسپولیس از شکست مقابل تراکتور
کد خبر : 1707231
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک باتجربه پرسپولیس در دیدار مقابل تیم سابقش با حرکتی هوشمندانه در ثانیه‌های پایانی، زمینه‌ساز گل تساوی سرخ‌پوشان شد و تأثیرگذاری خود را در این فصل به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا،  دیدار تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه بنیان‌دیزل تبریز، صحنه‌ای ویژه برای سروش رفیعی بود؛ هافبکی که صد و پنجاهمین بازی خود با پیراهن پرسپولیس را تجربه کرد. رفیعی از ابتدا تا پایان مسابقه با حرکات پا به توپ و تغییر جهت‌های سریع خود، بارها دفاع تراکتور را به چالش کشید و در شکل‌گیری حملات تیمش نقش داشت.

نقطه اوج عملکرد او در ثانیه‌های پایانی مسابقه رقم خورد؛ جایی که با تجربه توانست از مهدی هاشم‌نژاد خطای مؤثری بگیرد. این خطا، زمینه‌ساز ضربه تماشایی مارکو باکیچ شد که توپ را به گل تساوی پرسپولیس تبدیل کرد و تیمش را از شکست نجات داد.

رفیعی پس از این صحنه با فریاد و حرکات خاص خود، خوشحالی‌اش را از تأثیرگذاری در گل تیمش نشان داد، گویی پاس گل را به بهترین شکل ممکن ارسال کرده باشد.

با وجود اینکه در این فصل رفیعی هنوز موفق به گلزنی یا ثبت پاس گل نشده است، این صحنه بدون شک مهم‌ترین لحظه تأثیرگذاری او در روند گل‌های پرسپولیس تا به امروز محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ