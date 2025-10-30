نقشی کلیدی رفیعی در فرار پرسپولیس از شکست مقابل تراکتور
هافبک باتجربه پرسپولیس در دیدار مقابل تیم سابقش با حرکتی هوشمندانه در ثانیههای پایانی، زمینهساز گل تساوی سرخپوشان شد و تأثیرگذاری خود را در این فصل به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا، دیدار تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه بنیاندیزل تبریز، صحنهای ویژه برای سروش رفیعی بود؛ هافبکی که صد و پنجاهمین بازی خود با پیراهن پرسپولیس را تجربه کرد. رفیعی از ابتدا تا پایان مسابقه با حرکات پا به توپ و تغییر جهتهای سریع خود، بارها دفاع تراکتور را به چالش کشید و در شکلگیری حملات تیمش نقش داشت.
نقطه اوج عملکرد او در ثانیههای پایانی مسابقه رقم خورد؛ جایی که با تجربه توانست از مهدی هاشمنژاد خطای مؤثری بگیرد. این خطا، زمینهساز ضربه تماشایی مارکو باکیچ شد که توپ را به گل تساوی پرسپولیس تبدیل کرد و تیمش را از شکست نجات داد.
رفیعی پس از این صحنه با فریاد و حرکات خاص خود، خوشحالیاش را از تأثیرگذاری در گل تیمش نشان داد، گویی پاس گل را به بهترین شکل ممکن ارسال کرده باشد.
با وجود اینکه در این فصل رفیعی هنوز موفق به گلزنی یا ثبت پاس گل نشده است، این صحنه بدون شک مهمترین لحظه تأثیرگذاری او در روند گلهای پرسپولیس تا به امروز محسوب میشود.