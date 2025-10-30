سدلار: در نبود تماشاگران، حفظ پیروزی مقابل پرسپولیس دشوار شد
مدافع باتجربه تراکتور پس از تساوی یک-یک مقابل پرسپولیس در تبریز، با اشاره به غیاب هواداران و گل دقایق پایانی حریف، از سختی شرایط بازی و تأثیر جو ورزشگاه خالی سخن گفت.
به گزارش ایلنا، تیم تراکتور در دیداری حساس از هفته نهم لیگ برتر، در ورزشگاه بنیاندیزل تبریز، در حالی که تا دقایق پایانی با نتیجه یک بر صفر پیش بود، در ثانیههای آخر گل تساوی را از پرسپولیس دریافت کرد و مسابقه با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید. این بازی بدون حضور هواداران تراکتور برگزار شد و همین موضوع فضای متفاوتی برای بازیکنان ایجاد کرده بود.
الکساندر سدلار، مدافع باتجربه تراکتور، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: فکر میکنم که بازی سختی بود برای هر دو تیم. قطعاً اگر در استادیوم خودمان با طرفدارانمان بازی میکردیم، احتمال پیروزی بالاتر بود. اما فوتبال همین است و چنین اتفاقاتی رخ میدهد. پرسپولیس در دقیقه آخر گل فوقالعادهای از ضربه آزاد زد و بازی مساوی شد.
وی درباره شرایط خاص ورزشگاه بدون تماشاگر افزود: تصور کنید اگر در ورزشگاه ما با حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر هوادار بازی میکردیم، برای تیم مهمان بسیار دشوار میشد. امروز بازی بدون طرفداران برگزار شد و احساس میشد مثل یک مسابقه دوستانه است.
سدلار با اشاره به ضربه گل پرسپولیس گفت: شوت آنها واقعاً فوقالعاده بود و حتی اگر در زوایای دیگر هم قرار داشتیم، مهار این توپ دشوار بود.
مدافع تراکتور در پایان درباره رضایت از نتیجه اظهار داشت: واقعاً سخت است که بعد از ۹۰ دقیقه تلاش، در یک دقیقه پایانی گل مساوی دریافت کنیم. ما یک بر صفر پیش بودیم و خیلی ناراحتیم که نتوانستیم برد را حفظ کنیم، اما این فوتبال است و باید با چنین شرایط کنار بیاییم.