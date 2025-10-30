خداداد عزیزی: فوتبال بدون تماشاگر هیچ جذابیتی ندارد
خداداد عزیزی، سرمربی تراکتور، پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس، درباره از دست رفتن پیروزی در ثانیههای پایانی، عملکرد داور، شرایط بازیکنان، کیفیت زمین و روابطش با کریم باقری و امیر قلعهنویی صحبت کرد و بر اهمیت حضور هواداران در فوتبال تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار تراکتور و پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر، خداداد عزیزی در نشست خبری حاضر شد و اظهار داشت: روی یک اشتباه ساده، سه امتیاز از دستمان پرید. میتوانستیم برنده باشیم اما فوتبال همین است. شاید در دقایق آخر که یک بازیکن بیشتر داشتیم کمی شُل شدیم. بعضی روزها هرچه میزنی گل نمیشود؛ دروازهبان میگیرد یا دقت لازم را نداری. امروز هم موقعیت داشتیم و میتوانستیم برنده شویم.
وی درباره صحنه گل پرسپولیس گفت: صحنهای که ما دیدیم خطا نبود، گلشان درست بود.
عزیزی درباره انتقادها از تیمش مبنی بر خوابیدن روی باد گفت: تیم ما بیتجربه نیست. اگر میخواستیم روی باد بخوابیم، چنین بازی خوبی نمیکردیم. موقعیتهای زیادی داشتیم و خوب بازی کردیم. در تیم حریف بازیکنان ملیپوش و با تجربهای حضور داشتند و همیشه بازی مقابل پرسپولیس سخت است.
سرمربی تراکتور به تصمیم برگزاری بازی بدون تماشاگر نیز واکنش نشان داد: این را واقعاً نمیفهمم؛ فوتبال بدون تماشاگر چه فایدهای دارد؟ همه زیبایی فوتبال به حضور مردم است، مخصوصاً در تبریز که هواداران فضا را خاص میکنند. وقتی تماشاگر نباشد، بازی چه جذابیتی دارد؟
وی درباره اعتراض اسکوچیچ به داور افزود: در آن صحنه اسکوچیچ اعتراض کرد و حتی وحید کاظمی هم قبول داشت اشتباه شده، اما کارت داد چون اعتراض صورت گرفت. این چیزها در فوتبال طبیعی است.
خداداد درباره کارت گرفتن شجاع خلیلزاده با لبخند گفت: چطور باید میگفت آقا وحید شما به من بگو؟ اگر لحنش درست بود و کارت گرفت، داور اشتباه کرده است.
وی همچنین درباره کیفیت چمن ورزشگاه یادگار امام عنوان کرد: اسکوچیچ قبل از بازی رفت و چمن را دید و گفت کیفیتش خوب نیست. به ما گفتند برای بازی با الشرطه آماده میشود. هنوز تکلیف زمین مشخص نیست و امیدوارم زودتر درست شود.
عزیزی درباره روابطش با کریم باقری و امیر قلعهنویی توضیح داد: کریم دوست قدیمی و هماتاقی من بوده و هنوز هم در ارتباطیم. دیشب هم قبل از بازی صحبت کردیم و هیچ اتفاق خاصی بین نیمکتها نیفتاد. با امیر قلعهنویی هم هیچ کدورتی ندارم. قبل و بعد از تیم ملی همیشه رابطه خوبی داشتیم.
سرمربی تراکتور در پایان درباره مصدومیت محمد نادری گفت: او در بازی با گلگهر همسترینگش آسیب دید، کمی بهتر شد اما دوباره درد گرفت و احتمالاً دوباره دچار آسیب شده است.