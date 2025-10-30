لوچانو اسپالتی سرمربی یوونتوس شد

به گزارش ایلنا، باشگاه یوونتوس پس از برکناری ایگور تودور در پی ۸ بازی بدون پیروزی، با انتشار بیانیه‌ای از انتصاب لوچانو اسپالتی به عنوان سرمربی جدید خود خبر داد.

این مربی ۶۶ ساله ایتالیایی قراردادی ۸ماهه تا پایان فصل جاری با بند تمدید مشروط به صعود تیم به لیگ قهرمانان اروپا امضا کرده است.

تودور روز دوشنبه و پس از شکست یک بر صفر برابر لاتزیو از سمت خود کنار گذاشته شد. این نتیجه یوونتوس را به رتبه هشتم جدول سری A رساند.

در دیدار بعدی، تیم تحت هدایت موقت ماسیمو برامبیلا توانست با پیروزی ۳ بر یک مقابل اودینزه در خانه، به رتبه هفتم صعود کند.

پیش از این، یوونتوس با سه برد متوالی در آغاز فصل شروعی امیدوارکننده داشت، اما در ادامه با پنج تساوی پیاپی و شکست‌های متوالی مقابل کومو (۲ بر صفر)، لاتزیو (۱ بر صفر) و رئال مادرید (در لیگ قهرمانان اروپا) روندی نزولی را تجربه کرد.

لوچانو اسپالتی آخرین‌بار هدایت تیم ملی ایتالیا را برعهده داشت، اما پس از شکست ۳ بر صفر برابر نروژ در مرحله مقدماتی جام جهانی و حذف زودهنگام از یورو ۲۰۲۴، در خردادماه از کار برکنار شد.

او اکنون پس از چند ماه دوری از میادین، با پذیرش هدایت یوونتوس دوباره به نیمکت سری A بازمی‌گردد.

اسپالتی در گفت‌وگو با روزنامه گاتزتا دلو اسپورت درباره حضور در تورین گفت:«یوونتوس باشگاهی بزرگ با تاریخی بزرگ است. هر مربی‌ای در جهان آرزو دارد روزی هدایت این تیم را برعهده بگیرد.»

این مربی کهنه‌کار طی بیش از سه دهه فعالیت حرفه‌ای خود هدایت تیم‌های متعددی از جمله اودینزه، رم، ناپولی، اینتر میلان، آنکونا، ونتزیا، سمپدوریا و امپولی را برعهده داشته است.

او در فصل ۲۳–۲۰۲۲ موفق شد با ناپولی به قهرمانی سری A برسد و در دوران حضورش در روسیه با تیم زنیت سن‌پترزبورگ نیز دو بار عنوان قهرمانی لیگ را به دست آورد.

یوونتوس در فصل گذشته سری A با هدایت ایگور تودور در نهایت به مقام چهارم جدول رسید و تنها یکی از بازی‌های پایانی خود را واگذار کرد، اما بدون کسب جام فصل را به پایان رساند.

