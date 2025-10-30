به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار پرسپولیس و تراکتور از هفته نهم لیگ برتر که با نتیجه تساوی ۱–۱ به پایان رسید، کریم باقری در نشست خبری حاضر شد و اظهار داشت: می‌دانستیم بازی مقابل تراکتور بسیار سخت خواهد بود. در این چند روز پس از رفتن آقای هاشمیان، تیم دست من و همکارانم بود. تمرینات‌مان را انجام دادیم و شناخت کافی از شیوه بازی تراکتور و خصوصاً استفاده آقای بیرانوند از بازی با پا داشتیم.

وی افزود: تمرینات را برای مقابله با نقاط قوت تراکتور و استفاده از فرصت‌ها با توپ‌گیری طراحی کرده بودیم. به نظر من امروز بازی پایاپای و خوبی بود.

باقری درباره غیبت هواداران گفت: زیبایی فوتبال با تماشاگران معنا پیدا می‌کند. جای آنها امروز واقعاً خالی بود. هواداران پرشور آذربایجان معروف هستند و امیدوارم تراکتور با حضورشان نتایج خوبی کسب کند.

مربی پرسپولیس در خصوص اشتباهات تیمش اظهار داشت: این اشتباهات طبیعی است. در نیمه اول و دوم چند اشتباه داشتیم که منجر به فشار تراکتور و اخراج پورعلی‌گنجی شد. با این حال، تیم در پایان توانست از یک ضربه کاشته گل بزند.

باقری درباره ضعف‌های تیم گفت: قطعا ضعف داریم. قبل از این اتفاقات، آقای هاشمیان روی تیم کار می‌کرد و از زمان آمدن اوسمار شرایط متفاوت بود. امیدوارم با حضور اوسمار روند تیم بهتر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ضربات ایستگاهی و برنامه تیم توضیح داد: تراکتور تیم خوبی است و قبل از بازی دو برد پرگل داشت. ما نقاط قوت آنها را شناختیم و تمرینات لازم برای استفاده از ضربات کاشته و ارسال‌ها را انجام دادیم که در دقیقه آخر نتیجه داد.

باقری در پایان تاکید کرد: تماشاگران بخش جدایی‌ناپذیر فوتبال هستند. محرومیت آنها نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه بر جذابیت مسابقه تاثیر منفی گذاشته است. انرژی و شوق هواداران، زیبایی فوتبال را شکل می‌دهد و امیدوارم در آینده شاهد حضورشان باشیم.

