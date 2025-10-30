خبرگزاری کار ایران
کریم باقری: زیبایی فوتبال با تماشاگران معنا پیدا می‌کند

کریم باقری: زیبایی فوتبال با تماشاگران معنا پیدا می‌کند
کریم باقری، مربی پرسپولیس، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل تراکتور در ورزشگاه خالی بنیان‌دیزل، درباره سختی بازی، غیبت هواداران، عملکرد تیم و استفاده از ضربات کاشته توضیح داد و گفت که فوتبال بدون تماشاگر هیچ جذابیتی ندارد.

به گزارش ایلنا،  پس از پایان دیدار پرسپولیس و تراکتور از هفته نهم لیگ برتر که با نتیجه تساوی ۱–۱ به پایان رسید، کریم باقری در نشست خبری حاضر شد و اظهار داشت: می‌دانستیم بازی مقابل تراکتور بسیار سخت خواهد بود. در این چند روز پس از رفتن آقای هاشمیان، تیم دست من و همکارانم بود. تمرینات‌مان را انجام دادیم و شناخت کافی از شیوه بازی تراکتور و خصوصاً استفاده آقای بیرانوند از بازی با پا داشتیم.

وی افزود: تمرینات را برای مقابله با نقاط قوت تراکتور و استفاده از فرصت‌ها با توپ‌گیری طراحی کرده بودیم. به نظر من امروز بازی پایاپای و خوبی بود.

باقری درباره غیبت هواداران گفت: زیبایی فوتبال با تماشاگران معنا پیدا می‌کند. جای آنها امروز واقعاً خالی بود. هواداران پرشور آذربایجان معروف هستند و امیدوارم تراکتور با حضورشان نتایج خوبی کسب کند.

مربی پرسپولیس در خصوص اشتباهات تیمش اظهار داشت: این اشتباهات طبیعی است. در نیمه اول و دوم چند اشتباه داشتیم که منجر به فشار تراکتور و اخراج پورعلی‌گنجی شد. با این حال، تیم در پایان توانست از یک ضربه کاشته گل بزند.

باقری درباره ضعف‌های تیم گفت: قطعا ضعف داریم. قبل از این اتفاقات، آقای هاشمیان روی تیم کار می‌کرد و از زمان آمدن اوسمار شرایط متفاوت بود. امیدوارم با حضور اوسمار روند تیم بهتر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ضربات ایستگاهی و برنامه تیم توضیح داد: تراکتور تیم خوبی است و قبل از بازی دو برد پرگل داشت. ما نقاط قوت آنها را شناختیم و تمرینات لازم برای استفاده از ضربات کاشته و ارسال‌ها را انجام دادیم که در دقیقه آخر نتیجه داد.

باقری در پایان تاکید کرد: تماشاگران بخش جدایی‌ناپذیر فوتبال هستند. محرومیت آنها نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه بر جذابیت مسابقه تاثیر منفی گذاشته است. انرژی و شوق هواداران، زیبایی فوتبال را شکل می‌دهد و امیدوارم در آینده شاهد حضورشان باشیم.

