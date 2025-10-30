اسکوچیچ: گل خوردن در ثانیههای پایانی برای من حکم باخت داشت
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس در ورزشگاه خالی بنیاندیزل، از عصبانیت و ناراحتی خود درباره از دست رفتن پیروزی در ثانیههای پایانی صحبت کرد و به موقعیت ایجاد شده برای حریف واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، با سوت پایان دیدار تراکتور و پرسپولیس، واضح بود که دراگان اسکوچیچ از از دست دادن پیروزی، آن هم با گل ثانیههای پایانی، عصبانی و ناراحت است.
او به خبرنگاران گفت: باور نتیجهای که به دست آمد سخت است. به یاد ندارم که بعد از یک بازی اینقدر عصبانی و به هم ریخته باشم. حس این گل برای من شبیه باخت است، نه مساوی! تیم من نباید اجازه میداد چنین موقعیتی به حریف برسد و چنین اتفاقی بیفتد.
سرمربی تراکتور ادامه داد: اگر انتظار دارید هر بازی تیم من ۵ گل بزند، انتظار منطقی نیست. قبول دارم که عملکردمان نسبت به دو بازی گذشته ضعیفتر بود. نیمه اول خوب نبودیم و نیمه دوم هم ۵۰-۵۰ بود، اما بعد از گلزنی، بازی تحت کنترل ما بود و باور نمیکنم چنین گلی در دقایق آخر دریافت کردیم.
اسکوچیچ با اشاره به پیروزیهای اخیر تراکتور مقابل شارجه و گلگهر افزود: همانطور که گفتم تیم ما در دو بازی قبل بهتر بود، اما هنوز نمیتوانم هضم کنم که چگونه به حریف اجازه خلق آن موقعیت را دادیم و بازی مساوی شد. مسلماً اگر این بازی یک بر صفر تمام میشد، عملکرد ما عالی به نظر میرسید، اما نباید انتظار داشته باشیم هر بازی پنج گل بزنیم؛ این یک انتظار غیرمنطقی است.
او درباره وضعیت محمد نادری که مصدوم بود، گفت: نادری بعد از بازی مشخص شد مصدوم است؛ نه اینکه من فکر میکردم او نمیتواند بازی کند. اطلاعاتی که به من داده شد، نشان میداد میتواند بازی کند. هیچکس نمیخواهد ریسک کند، نادری دیروز و پریروز تمرین کرد و شرایطش خوب بود، اما حالا که اتفاق افتاده، اشتباهی رخ داده و شاید خودش هم مقصر بوده است.