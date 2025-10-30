نویدکیا: شمس آذر تیمی خطرناک و زهردار است
نویدکیا در نشست خبری بازی با شمسآذر درباره شرایط این مسابقه صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا سرمربی سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با شمسآذر قزوین گفت: لیگ امسال واقعاً سخت است. همه بازیها سخت هستند و هر بازی شرایط خودش را دارد. در این لیگ ممکن است هر هفته اتفاقات غیرمنتظرهای بیفتد.
او درباره حریف این هفته اضافه کرد:باید برای یک بازی سنگین و مهم مقابل تیمی جوان و باانگیزه آماده شویم. وحید رضایی تیم خیلی خوبی ساخته و شمسآذر میتواند برای هر تیمی دردسر درست کند. همین هفته گذشته در اهواز برد ارزشمندی به دست آوردند و نشان دادند تیم خطرناکی هستند.
نویدکیا ادامه داد: بازی فوقالعاده مهم و سختی داریم. امیدوارم بتوانیم نمایش خوبی داشته باشیم و کیفیت واقعی سپاهان را نشان دهیم، چون در بازی قبلی مخصوصاً در نیمه اول، آنطور که باید ظاهر نشدیم.
سرمربی سپاهان در پایان گفت: امیدوارم مشکلاتمان حل شده باشد و بتوانیم بازی با تمرکز و کیفیتی ارائه کنیم که هواداران از دیدنش لذت ببرند.