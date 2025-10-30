نویدکیا: شمس آذر تیمی خطرناک و زهردار است

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا سرمربی سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با شمس‌آذر قزوین گفت: لیگ امسال واقعاً سخت است. همه بازی‌ها سخت هستند و هر بازی شرایط خودش را دارد. در این لیگ ممکن است هر هفته اتفاقات غیرمنتظره‌ای بیفتد.

او درباره حریف این هفته اضافه کرد:باید برای یک بازی سنگین و مهم مقابل تیمی جوان و باانگیزه آماده شویم. وحید رضایی تیم خیلی خوبی ساخته و شمس‌آذر می‌تواند برای هر تیمی دردسر درست کند. همین هفته گذشته در اهواز برد ارزشمندی به دست آوردند و نشان دادند تیم خطرناکی هستند.

نویدکیا ادامه داد: بازی فوق‌العاده مهم و سختی داریم. امیدوارم بتوانیم نمایش خوبی داشته باشیم و کیفیت واقعی سپاهان را نشان دهیم، چون در بازی قبلی مخصوصاً در نیمه اول، آن‌طور که باید ظاهر نشدیم.

سرمربی سپاهان در پایان گفت: امیدوارم مشکلات‌مان حل شده باشد و بتوانیم بازی با تمرکز و کیفیتی ارائه کنیم که هواداران از دیدنش لذت ببرند.

