به گزارش ایلنا، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر را اعلام کرد و بر اساس آن، دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و مس رفسنجان بدون استفاده از سیستم VAR برگزار خواهد شد.

علیرضا بابایی در گفت‌وگو با رسانه رسمی باشگاه اظهار داشت: «در هفته‌های گذشته نشان دادیم که تیمی جوان و با انگیزه هستیم و خوشبختانه عملکرد تیم تا اینجا رضایت هواداران را به دنبال داشته است. امیدوارم نتیجه بازی فردا نیز به گونه‌ای رقم بخورد که روند خوب تیم ما ادامه پیدا کند.»

وی درباره حمایت هواداران افزود: «در دیدار با خیبر حضور پرشور هواداران کاملاً محسوس بود و امیدوارم این حمایت در بازی‌های آینده نیز ادامه پیدا کند تا تیم جوان ما بتواند به نتایج مورد نظر دست یابد.»

بابایی درباره داوری بازی گفت: «خوشبختانه جامعه داوری فوتبال ایران سالم و با صداقت است، اما برای من جای سوال است که یک بازی مهم بدون VAR برگزار شود. آقای اکرمی داوری توانمند و سالم است، اما اشتباهات او در بازی با پیکان و اخراج بازیکنان ما، نگرانی‌هایی برای دیدار با مس رفسنجان ایجاد کرده است.»

مدیرعامل چادرملو در پایان تأکید کرد: «امیدوارم داوری بازی بدون مشکل باشد، چرا که تیم ما برای موفقیت زحمات زیادی کشیده و نباید با چند تصمیم اشتباه همه این تلاش‌ها تحت‌الشعاع قرار بگیرد.»

