قلعهنویی: تماشاگران سرمایه واقعی فوتبال هستند
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از دیدار تراکتور و پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر، با لبخند و لحن شوخطبعانه درباره عملکرد بازیکنان جوان، تأثیر غیبت هواداران و دلیل حضورش در ورزشگاهها برای رصد مسابقات توضیح داد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران از هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز در ورزشگاه بنیاندیزل برگزار شد و با نتیجه تساوی ۱–۱ به پایان رسید. این مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار شد، اما چهرههای ویژهای از جمله امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، در جایگاه ویژه حاضر بودند.
قلعهنویی پس از پایان بازی و در شرایط نور کم ورزشگاه، در جمع خبرنگاران گفت: «من درباره بازی صحبت نمیکنم؛ تحلیل فنی بر عهده سرمربیان دو تیم است. در مجموع بازی سرعت خوبی داشت و شاهد یک گل هم بودیم.»
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره عملکرد بازیکنان جوان، از جمله مهدی هاشمنژاد و امیرحسین حسینزاده، با لبخند و لحنی شوخطبعانه گفت: «جلب کردهاند؟! خب این دو بازیکن از اعضای اردوی تیم ملی هستند دیگر!» و درباره امکان حضور آنها در تیم ملی افزود: «انشاءالله؛ انشاءالله.»
قلعهنویی همچنین درباره تأثیر غیبت هواداران در فضای مسابقه اظهار داشت: «این سؤال را باید از مسئولان مربوطه بپرسید، اما تماشاگران سرمایههای واقعی فوتبال هستند. لذت فوتبال با حضور آنها معنا پیدا میکند.»
در پایان، سرمربی تیم ملی درباره دلیل حضور خود در ورزشگاهها برای تماشای دیدارهای لیگ برتر گفت: «این کار وظیفه ماست. من و همکارانم هر روز در مرکز ملی فوتبال بازیهای لیگ و عملکرد لژیونرها را رصد میکنیم تا بتوانیم بهترین و شایستهترین بازیکنان را برای تیم ملی انتخاب کنیم.»