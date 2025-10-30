صحبت کوتاه مهدی شیری پس از تساوی تراکتور
بازیکنان تراکتور پس از تساوی در ثانیههای پایانی دیدار برابر پرسپولیس، حتی در رختکن نیز عصبی به نظر میرسیدند و از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کردند.
به گزارش ایلنا، پس از پایان دیدار، هیچ یک از بازیکنان تراکتور حاضر نشد مقابل دوربینها یا میکروفونها قرار گیرد تا درباره نتیجه بازی اظهار نظر کند. تنها مهدی شیری لحظاتی با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: در نبود هواداران واقعاً بازی کردن هیچ لذتی ندارد.
وی پس از این جمله، جمع خبرنگاران را ترک کرد تا در کنار خانواده کمی آرامش پیدا کند و فشار روانی ناشی از شکست احتمالی در ثانیههای پایانی را کاهش دهد.