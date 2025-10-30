خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صحبت کوتاه مهدی شیری پس از تساوی تراکتور

صحبت کوتاه مهدی شیری پس از تساوی تراکتور
کد خبر : 1707221
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکنان تراکتور پس از تساوی در ثانیه‌های پایانی دیدار برابر پرسپولیس، حتی در رختکن نیز عصبی به نظر می‌رسیدند و از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کردند.

به گزارش ایلنا،  پس از پایان دیدار، هیچ یک از بازیکنان تراکتور حاضر نشد مقابل دوربین‌ها یا میکروفون‌ها قرار گیرد تا درباره نتیجه بازی اظهار نظر کند. تنها مهدی شیری لحظاتی با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: در نبود هواداران واقعاً بازی کردن هیچ لذتی ندارد.

وی پس از این جمله، جمع خبرنگاران را ترک کرد تا در کنار خانواده کمی آرامش پیدا کند و فشار روانی ناشی از شکست احتمالی در ثانیه‌های پایانی را کاهش دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ