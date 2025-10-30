بیژن طاهری: هدف ما نمایشی شایسته از نام استقلال است
بیژن طاهری، مدیر تیم فوتبال استقلال، در آستانه دیدار هفته نهم لیگ برتر برابر آلومینیوم اراک درباره آخرین وضعیت تیم، بازیکنان مصدوم و اهمیت این مسابقه توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری در ابتدای صحبتهایش با ابراز تأسف از درگذشت دو چهره نامدار باشگاه گفت: «درگذشت دو عضو ارزشمند خانواده استقلال، زندهیاد اکبر کارگرجم و زندهیاد احمد سعادتمند را به جامعه هواداری و خانوادههای محترم آنها تسلیت میگویم. هر دو از چهرههای دلسوز و تأثیرگذار استقلال بودند و یادشان در تاریخ این باشگاه ماندگار خواهد بود.»
طاهری درباره اهمیت دیدار با آلومینیوم اراک افزود: «این مسابقه از چند جهت برای ما اهمیت دارد؛ هم به خاطر شرایط حساس جدول لیگ و هم نزدیکی به بازیهای آسیایی. تمرینات تیم در روزهای اخیر با نظم و تمرکز بالا دنبال شده و بازیکنان با روحیهای عالی آماده این بازی هستند.»
مدیر تیم استقلال درباره وضعیت مصدومان نیز گفت: «روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت در این مسابقه غایب هستند، اما روند درمانشان خوب پیش میرود و بهزودی بازمیگردند. سایر بازیکنان در آمادگی کامل بهسر میبرند و مصدومیت جدیدی نداریم.»
او درباره نقش هواداران تأکید کرد: «هواداران استقلال همیشه بزرگترین سرمایه باشگاه هستند. امیدوارم در این بازی هم با حمایت پرشورشان، به تیم روحیه بدهند. این دیدار میتواند گامی برای انسجام بیشتر و تثبیت جایگاه تیم در جدول باشد.»
طاهری در پایان با اشاره به قضاوت بازی گفت: «انتظار ما از داور مسابقه، آقای پیام حیدری، داوری عادلانه و بدون حاشیه است. نتیجه این دیدار برای هر دو تیم مهم است و امیدواریم مسابقه در فضایی حرفهای برگزار شود. با اتحاد میان بازیکنان، کادر فنی و هواداران، هدف ما ارائه نمایشی درخور نام استقلال و کسب نتیجهای مطلوب است.»