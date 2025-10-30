هفته نهم لیگ برتر
تراکتور ۱-۱ پرسپولیس: باکیچ با ضربه آزاد ناجی سرخها شد
دیدار حساس و پرتنش تیمهای تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران در ورزشگاه بنیاندیزل با تساوی خاتمه یافت.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیمهای تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران عصر پنجشنبه در ورزشگاه بنیاندیزل به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان به تساوی ۱–۱ رضایت دادند. این دیدار که زیر نظر کریم باقری و بدون حضور مستقیم اوسمار ویهرا برگزار شد، از ابتدا با درگیریهای فنی و تاکتیکی همراه بود.
نیمه نخست با وجود برابری دو تیم در مالکیت توپ و موقعیتها، کمرمق و بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم اما روند بازی تغییر کرد و پرسپولیس با نظم بیشتری در دفاع ظاهر شد تا اینکه در دقیقه ۷۵، مرتضی پورعلیگنجی در مهار مهدی هاشمنژاد مرتکب خطا شد. داور مسابقه وحید کاظمی پس از بررسی VAR کارت زرد دوم را به قرمز تبدیل کرد و مدافع ملیپوش پرسپولیس را از زمین اخراج کرد تا میهمان برای سومین بازی متوالی برابر تراکتور دهنفره شود.
پس از این اخراج، فشار تراکتور افزایش یافت و در دقیقه ۸۹ سرانجام نتیجه داد. اشتباه میلاد محمدی در ارسال پاس به عقب، توپ را به تیبور هلیلوویچ رساند تا با پاس سریع خود امیرحسین حسینزاده را در موقعیت گل قرار دهد. این بازیکن نیز با ضربهای فنی دروازه پیام نیازمند را باز کرد و میزبان را پیش انداخت.
با این حال، پرسپولیس در لحظات پایانی از شکست گریخت. در دقیقه ۸+۹۰، مارکو باکیچ با ضربهای ایستگاهی تماشایی از پشت محوطه جریمه توپ را از روی دیوار دفاعی عبور داد و به کنج دروازه علیرضا بیرانوند فرستاد تا نتیجه به تساوی کشیده شود.
در نهایت، این دیدار پرحادثه با تساوی ۱–۱ به پایان رسید؛ نتیجهای که پرسپولیس را از شکست نجات داد اما همچنان نشاندهنده چالشهای تاکتیکی این تیم بود. در سوی دیگر، شاگردان دراگان اسکوچیچ با وجود برتری نسبی در نیمه دوم، فرصت کسب سومین پیروزی متوالی را از دست دادند.
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، الکساندر سدلار، شجاع خلیلزاده، صادق محرمی(۷۱-محمد نادری(۸۳-خامروبکوف))، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، مهدی هاشمنژاد، مهدی ترابی، لوشکیا(۶۶-تومیسلاو اشترکالی)، امیرحسین حسین زاده
سرمربی: دراگان اسکوچیچ
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، سرژ اوریه، حسین کنعانیزادگان، مرتضی پورعلیگنجی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد عمری، احمدزاده(۶۷-اوستون اورونوف)، محمدامین کاظمیان (۷۹-حسین ابرقویی) و علی علیپور
سرمربی موقت: کریم باقری
حواشی دیدار تراکتور و پرسپولیس
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از جایگاه ویژه ورزشگاه بنیاندیزل تبریز دیدار تراکتور و پرسپولیس را از نزدیک تماشا کرد و در حاشیه بازی، گفتوگویی کوتاه با سعید مظفریزاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور داشت.
سعید مهری، بازیکن پیشین پرسپولیس و تراکتور، از تماشاگران ویژه این مسابقه بود و بازی تیمهای سابقش را از نزدیک دنبال کرد.
کریم باقری در غیاب اوسمار ویهرا با انگیزه و فریادهای مداوم تیمش را از کنار خط هدایت کرد. طبق اعلام باشگاه پرسپولیس، از هفته آینده اوسمار بهصورت رسمی هدایت سرخها را برعهده خواهد داشت.
سرژ اوریه، مدافع ساحلعاجی پرسپولیس، برای دومین بار در لیگ برتر با پیراهن شماره ۹۳ در ترکیب اصلی سرخپوشان به میدان رفت.
نبود تماشاگران در این بازی، که با رأی کمیته انضباطی بدون حضور هواداران برگزار شد، از شور و هیجان مسابقه بهوضوح کاسته بود.
در واپسین لحظات نیمه نخست، در حالیکه توپ ارسالی تراکتور به کرنر رفته بود، وحید کاظمی داور مسابقه سوت پایان را به صدا درآورد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید دراگان اسکوچیچ و بازیکنان تراکتور همراه شد.
اعتراضهای مکرر اسکوچیچ به داوری در نیمه دوم ادامه یافت و در دقیقه ۷۲، داور مسابقه به سرمربی تراکتور کارت زرد نشان داد.
محمد نادری که در نیمه دوم به میدان آمده بود، بهدلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین شد.