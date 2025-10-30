اسکوچیچ بازی بعدی تراکتور را از دست داد

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران در هفته جاری لیگ برتر فوتبال ایران با حاشیه‌هایی همراه بود. وحید کاظمی، داور مسابقه، در دقایق ابتدایی نیمه دوم ابتدا با نشان دادن کارت زرد به شجاع خلیل‌زاده زمینه محرومیت این مدافع را فراهم کرد و دقایقی بعد نیز دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور را با کارت زرد جریمه کرد.

این کارت در شرایطی صادر شد که داور ابتدا یک اوت را به اشتباه به سود پرسپولیس اعلام کرده بود، اما با تذکر کمک‌داور و بررسی سیستم ویدیویی تصمیم خود را اصلاح کرد. با این حال، اعتراض اسکوچیچ به تصمیم اولیه داور باعث شد کاظمی به او اخطار دهد؛ تصمیمی که با تعجب نیمکت‌نشینان تراکتور همراه بود، چراکه اعتراض سرمربی به تصمیمی صورت گرفته بود که در نهایت اصلاح شد.

با دریافت این کارت، اسکوچیچ دو اخطاره شد و طبق مقررات انضباطی، دیدار بعدی تیمش مقابل خیبر خرم‌آباد را باید از روی سکوها تماشا کند.

انتهای پیام/