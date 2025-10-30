خبرگزاری کار ایران
اعتراض اسکوچیچ و بازیکنان تراکتور به سوت پایان نیمه نخست مقابل پرسپولیس
پایان نیمه نخست دیدار تراکتور و پرسپولیس با حاشیه‌هایی همراه شد.

به گزارش ایلنا،  نیمه نخست دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران در ورزشگاه یادگار امام با نتیجه تساوی به پایان رسید، اما سوت پایان این نیمه با اعتراض گسترده اعضای تیم میزبان همراه بود.

در واپسین ثانیه‌های نیمه اول، بازیکنان تراکتور روی یک ضدحمله سریع موفق به کسب ضربه کرنر شدند، اما در حالی‌که توپ برای ارسال مجدد آماده می‌شد، مرتضی پورعلی‌گنجی با دفع سانتر تیبور هلیلوویچ توپ را دوباره به کرنر فرستاد و داور مسابقه وحید کاظمی بلافاصله سوت پایان نیمه را به صدا درآورد.

این تصمیم واکنش تند دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور را به دنبال داشت. او با عصبانیت به سمت داور رفت و نسبت به قطع بازی در شرایطی که تیمش در موقعیت حمله قرار داشت، اعتراض کرد.

چند بازیکن تراکتور از جمله شجاع خلیل‌زاده و مهدی ترابی نیز در کنار سرمربی خود به تصمیم داور معترض بودند و اعتقاد داشتند تیم‌شان باید اجازه می‌یافت کرنر آخر را اجرا کند.

اسکوچیچ پیش از این نیز نسبت به اعلام خطا روی سروش رفیعی در جریان نیمه نخست واکنش نشان داده بود.

 

 

