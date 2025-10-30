خبرگزاری کار ایران
رحمتی: برای جبران ناکامی هفته گذشته به دنبال سه امتیاز هستیم
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد پیش از دیدار خانگی برابر گل‌گهر سیرجان از آمادگی کامل شاگردانش برای کسب پیروزی سخن گفت و تأکید کرد که تیمش قصد دارد شکست هفته گذشته را جبران کند.

به گزارش ایلنا،  مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در نشست خبری پیش از دیدار با گل‌گهر سیرجان ضمن تبریک روز جهانی مربی اظهار داشت: «این روز را به تمام مربیان، اساتید و زحمت‌کشان عرصه فوتبال تبریک می‌گویم. برای همه آن‌ها آرزوی سلامتی و شادی دارم و از تمام مربیانی که در دوران بازی و مربیگری به من لطف داشتند، تشکر می‌کنم.»

رحمتی در خصوص رویارویی با گل‌گهر گفت: «شناخت خوبی از حریف داریم. گل‌گهر تیمی منسجم با بازیکنان باکیفیت و کادرفنی باتجربه به رهبری آقای تارتار است. نتیجه هفته گذشته آن‌ها ملاک قضاوت نیست، چرا که این تیم از نظر فنی و روحی در سطح بالایی قرار دارد. ما هم از لحاظ ذهنی و بدنی آماده‌ایم و امیدواریم در حضور هواداران پرشورمان سه امتیاز این مسابقه را به دست آوریم.»

وی با اشاره به اهمیت این دیدار برای خیبر افزود: «هفته گذشته در دیداری که مستحق برد بودیم، نتیجه را واگذار کردیم. به همین دلیل این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد و تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا در ورزشگاه خانگی و مقابل تماشاگران‌مان پیروز شویم.»

سرمربی خیبر درباره شکست تیمش در بازی قبلی اظهار کرد: «در بازی قبل واقعاً شایسته باخت نبودیم و اگر آن پنالتی به گل تبدیل می‌شد، احتمالاً نتیجه دیگری رقم می‌خورد. حالا با تمرکز بیشتر به میدان می‌رویم تا از میزبانی خود بهترین بهره را ببریم.»

رحمتی همچنین در واکنش به شکست سنگین گل‌گهر برابر تراکتور گفت: «در فوتبال گاهی چنین نتایجی طبیعی است. گل‌گهر تیمی باتجربه با کادرفنی مجرب است و مطمئنم آن‌ها از نظر روحی بازسازی شده‌اند. ما نیز در طول هفته روی نقاط قوت و ضعف حریف کار کردیم تا آماده یک بازی سخت شویم.»

وی در پایان درباره وضعیت بازیکنان تیمش عنوان کرد: «برای دیدار فردا تنها علی شجاعی را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم و سایر بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند. از هواداران می‌خواهم تمام تمرکزشان روی حمایت از تیم باشد تا با انرژی مثبت آن‌ها بتوانیم نتیجه مطلوبی بگیریم.»

