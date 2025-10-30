به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال نوجوانان دختر کشورمان که برای شرکت در بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ به منامه سفر کرده بود، پس از درخشش در این رقابت‌ها و تصاحب عنوان قهرمانی، صبح امروز وارد تهران شد.

در آیین استقبال از قهرمانان نوجوان، فریده شجاعی، هدایت ممبنی، نادره درودیان و اعضای کمیته فرهنگی و بازی جوانمردانه حضور داشتند و بازگشت ملی‌پوشان را گرامی داشتند.

شاگردان فاطمه شریف در مرحله گروهی و نهایی این رقابت‌ها مقابل تیم‌های هنگ‌کنگ، بحرین، چین تایپه و چین به میدان رفتند و با کسب پنج پیروزی و یک تساوی، مقتدرانه عنوان قهرمانی و مدال طلای بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین را به دست آوردند.

