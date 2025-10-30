استقبال از تیم ملی فوتسال نوجوانان دختر پس از قهرمانی در بازیهای آسیایی جوانان
تیم ملی فوتسال دختران نوجوان ایران پس از کسب عنوان قهرمانی در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، بامداد امروز با استقبال مسئولان فدراسیون فوتبال از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) به کشور بازگشت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال نوجوانان دختر کشورمان که برای شرکت در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ به منامه سفر کرده بود، پس از درخشش در این رقابتها و تصاحب عنوان قهرمانی، صبح امروز وارد تهران شد.
در آیین استقبال از قهرمانان نوجوان، فریده شجاعی، هدایت ممبنی، نادره درودیان و اعضای کمیته فرهنگی و بازی جوانمردانه حضور داشتند و بازگشت ملیپوشان را گرامی داشتند.
شاگردان فاطمه شریف در مرحله گروهی و نهایی این رقابتها مقابل تیمهای هنگکنگ، بحرین، چین تایپه و چین به میدان رفتند و با کسب پنج پیروزی و یک تساوی، مقتدرانه عنوان قهرمانی و مدال طلای بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین را به دست آوردند.