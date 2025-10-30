برانکو ایوانکوویچ از دنیای مربیگری خداحافظی کرد

به گزارش ایلنا، برانکو ایوانکوویچ، سرمربی صاحب‌نام کروات که سال‌ها در فوتبال ایران و آسیا چهره‌ای شناخته‌شده بود، از پایان فعالیت حرفه‌ای خود در عرصه مربیگری خبر داد.

این مربی ۷۱ ساله در گفت‌وگویی با نشریه Tportal کرواسی اعلام کرد که دیگر قصد ادامه حضور روی نیمکت تیم‌های مختلف را ندارد و می‌خواهد زمان بیشتری را در کنار خانواده و دوستانش بگذراند.

او در بخشی از گفت‌وگوی خود گفت:«دیگر کافی است. این دیگر سنی نیست که بخواهم مدام در سفر و کنار زمین باشم. حالا وقت آن است که کمی برای خودم و خانواده‌ام زندگی کنم.»

ایوانکوویچ دوران بازیگری خود را با باشگاه وارتکس آغاز کرد. تیمی که بیش از یک دهه در آن توپ زد و در طول ۱۲ فصل، ۲۶۳ بازی و ۳۱ گل را در کارنامه‌اش ثبت کرد. او پس از خداحافظی از فوتبال، همان‌جا نخستین تجربه مربیگری خود را آغاز کرد و خیلی زود مسیر صعودی‌اش را در دنیای مربیان طی کرد.

در کارنامه درخشان او هدایت تیم‌های باشگاهی مختلفی از جمله وارتکس، ریه‌کا، دینامو زاگرب، هانوفر ۹۶، الاتفاق عربستان، پرسپولیس ایران، شاندونگ لونِنگ چین، الوحده امارات و الاهلی عربستان دیده می‌شود.

ایوانکوویچ علاوه بر مربیگری در باشگاه‌ها، هدایت سه تیم ملی را نیز برعهده داشت: ایران، چین و عمان.

برانکو در دوران حضور خود روی نیمکت پرسپولیس، با کسب چندین قهرمانی متوالی در لیگ برتر و سوپرجام، یکی از موفق‌ترین دوران تاریخ این باشگاه را رقم زد. پیش از آن نیز در تیم ملی ایران (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵) نقش پررنگی در صعود تیم به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان داشت و همواره به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مربیان خارجی فوتبال ایران شناخته می‌شود.

او در سطح بین‌المللی نیز افتخارات متعددی را به دست آورد. ایوانکوویچ به عنوان دستیار میروسلاو بلاژویچ در تیم ملی کرواسی، در جام جهانی ۱۹۹۸ نقش مهمی در کسب عنوان تاریخی سومی و مدال برنز برای کشورش ایفا کرد. در سطح باشگاهی نیز با تیم‌های دینامو زاگرب، پرسپولیس و شاندونگ لونِنگ به مقام قهرمانی رسید.

آخرین تجربه کاری او به هدایت تیم ملی چین بازمی‌گردد. تیمی که با وجود تلاش‌های او، موفق به صعود به جام جهانی نشد. ایوانکوویچ چندی پیش و پس از برکناری وحید هاشمیان از پرسپولیس، یکی از گزینه‌های اصلی هدایت این تیم محسوب می‌شد، اما در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد به احتمال زیاد از دنیای مربیگری خداحافظی خواهد کرد. او اکنون با رسمی‌کردن این تصمیم، به بیش از سه دهه فعالیت حرفه‌ای خود در فوتبال پایان داده است.

