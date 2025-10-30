خبرگزاری کار ایران
قهرمانی بدون شکست دختران هندبال ایران در بحرین

کد خبر : 1707177
دختران هندبالیست ایران که پیش از این قهرمانی خود را مسجل کرده بودند در دیدار با هنگ‌کنگ با نتیجه 36 بر 21 به برتری رسیدند و بدون شکست قهرمان مسابقات آسیایی جوانان شدند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی دختران هندبال ایران امروز پنجشنبه ۸ آبان از ساعت ۱۳:۰۹ به وقت محلی در ششمین و آخرین دیدارش از بازی‌های آسیایی جوانان مقابل هنگ کنگ به میدان رفت.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت کردند و تیم دختران ایران با ۶ برتری به عنوان قهرمانی رسید.

نتایج کامل تیم ملی دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵:

ایران ۳۰ - چین ۲۵

ایران ۲۷ - ازبکستان ۲۴

ایران - قزاقستان

ایران ۳۲ - تایلند ۱۶

ایران ۴۳ - هند ۲۶

ایران ۳۷- هنگ کنگ ۲۱

ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفت‌نیا، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، ملیکا صفی‌خانی، هستی آریان‌فر، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشان‌مهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم ملی هندبال ایران در این بازی‌ها است.

مریم رضائیان، عزت‌الله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیب‌لو نیز کادر تیم ملی هندبال دختران ایران را تشکیل می‌دهند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.

انتهای پیام/
