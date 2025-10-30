حسینی: بازی بسیار سختی با استقلال داریم

به گزارش ایلنا، آلومینیوم اراک که در هفته‌های اخیر عملکرد خوبی از خود نشان داده و به صدر جدول لیگ برتر صعود کرده، این هفته به مصاف استقلال می‌رود. در آستانه این بازی حساس، سیدمجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم، در نشست خبری حضور یافت و به مسائل مختلفی از جمله شرایط تیمش و بازی مقابل استقلال پرداخت.

حسینی درباره وضعیت تیمش در آستانه دیدار با استقلال گفت: «در هفته گذشته آنالیز خوبی از استقلال داشتیم و بازیکنان تیم کاملاً آگاه هستند که با چه تیمی روبه‌رو می‌شوند. بازی سختی خواهد بود، اما با شناختی که از حریف داریم، امیدواریم بازی خوبی از خود نشان دهیم.»

او همچنین درباره انتظارات از تیم جوانش توضیح داد: «ما یک تیم جوان هستیم و نباید از تیمی که در حال رشد است، توقعات زیادی داشته باشیم. هدف ما ارائه فوتبال خوب و قابل قبول است، اما نباید فشار زیادی به بازیکنان وارد کنیم. صحبت درباره صدر جدول در این مقطع، کار درستی نیست.»

سرمربی آلومینیوم در پاسخ به سوالی درباره تساوی‌های فراوان لیگ برتر نیز گفت: «لیگ ما به طور کلی لیگ خوبی است. برخی انتقادهایی که به لیگ وارد می‌شود، از سوی کسانی است که در این مسابقات حضور ندارند. به نظرم کیفیت لیگ نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است.»

وی در ادامه، به مشکلات زیرساختی و کیفیت پایین زمین‌ها اشاره کرد و افزود: «در بحث زیرساخت‌ها، خیلی عقب هستیم. کیفیت زمین‌ها به شدت روی کیفیت بازی‌ها تاثیر می‌گذارد. البته باید اشاره کرد که بازیکنان به لحاظ فیزیکی نسبت به گذشته پیشرفت کرده‌اند و این نکته مثبتی است.»

حسینی همچنین به تغییرات فنی در لیگ پرداخت و گفت: «امسال تمام تیم‌ها به دفاع و سیستم‌های تیمی توجه بیشتری دارند و این باعث شده بازی‌ها سخت‌تر و نزدیک‌تر شوند. بازیکنان به لحاظ جسمانی قوی‌تر از گذشته شده‌اند و دیگر تیم‌ها راحت گل نمی‌زنند.»

سرمربی آلومینیوم در ادامه نسبت به تعطیلات فیفادی ابراز نگرانی کرد و گفت: «تعطیلات فیفادی برای تیم ما به ضرر است چون بازیکنان جوان‌مان به تیم امید می‌روند و این باعث می‌شود از تمرینات تیم‌مان دور بمانند. تیم ما بیشتر به تمرینات منظم نیاز دارد تا به تعطیلات.»

در پایان، حسینی درباره اهمیت کم‌خطا بازی کردن در مقابل تیم‌هایی مثل استقلال تاکید کرد و افزود: «بازی‌های اینچنینی که تیم‌های قدرتمند و با کیفیتی دارند، حساس هستند. اشتباهات کوچک می‌تواند به شکست بزرگ تبدیل شود، بنابراین باید تلاش کنیم تا کمترین اشتباه را داشته باشیم.»

وی در مورد استفاده از بازیکنان جوان در تیم خود گفت: «ما به جوانان اعتماد داریم. تیم ما جوان‌ترین تیم لیگ است و این موضوع هم به رشد بازیکنان کمک می‌کند و هم باعث می‌شود که انرژی تازه‌ای به تیم وارد شود. البته باید این نکته را هم بگویم که هر سال که بازیکنان جوان ما از تیم می‌روند، فشار زیادی به ما وارد می‌شود. با این حال، ما همچنان به این روند ادامه خواهیم داد.»

حسینی در پایان تأکید کرد که موفقیت با جوانان مستلزم ثبات در کادر تیم است و این تغییرات مداوم که بر اثر جدایی بازیکنان رخ می‌دهد، چالش‌هایی برای تیم ایجاد می‌کند، اما با این حال به کار خود ادامه خواهند داد و بر رشد بازیکنان جوان تمرکز خواهند کرد.

