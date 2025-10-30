ساپینتو: برای سومین پیروزی متوالی به میدان میرویم
سرمربی استقلال در آستانه بازی حساس مقابل آلومینیوم اراک، هدف تیمش را تنها کسب سه امتیاز دانست و از عزم خود برای ادامه روند پیروزیها سخن گفت.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر آلومینیوم اراک، اظهار داشت:«آلومینیوم در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته و همراه با ما در صدر جدول قرار دارد. این تیم ترکیب جوان، پرانرژی و سختکوشی دارد که میتواند کار را برای هر تیمی سخت کند. بازی فردا در خانه خودمان است و هدف ما پس از پیروزی برابر مس رفسنجان و الوحدات، کسب سومین پیروزی متوالی است. برای ما سه امتیاز این بازی اهمیت زیادی دارد.»
ساپینتو درباره سبک بازی آلومینیوم و چگونگی مقابله با دفاع این تیم گفت: «آلومینیوم تیمی است که میتواند با سیستمهای مختلف بازی کند. آنها به ویژه در بازی مقابل پیکان، به شکلی متفاوت عمل کردند. در برابر تیمهای بزرگ احتمالاً با سیستم 5-4-1 وارد زمین میشوند، در حالی که با استفاده از جعفری و بازیکن شماره یازده در خط حمله، بیشتر با سیستم 4-4-2 بازی میکنند. این تیم به خوبی میتواند توپهای بلند به مهاجم خود ارسال کند و از موقعیتها استفاده کند.»
او افزود: «در این دیدار باید مراقب باشیم که در موقعیتهای حساس به راحتی گل نخوریم. دفاع آنها از نظر ارسال توپ و ضربات ایستگاهی بسیار خوب است. مدافعان کناری آلومینیوم به خوبی در عمق حرکت میکنند و ارسالهای خطرناکی به جلو میفرستند. ما باید از دادن خطاهای بیمورد در نزدیکی محوطه جریمه خودداری کنیم و به خوبی این تیم را کنترل کنیم.»
سرمربی استقلال در خصوص روند پیشرفت تیمش و تغییرات در عملکرد بازیکنان گفت:«ما یک روند را آغاز کردهایم و این تیم به زمان نیاز داشت تا به شرایط ایدهآل خود برسد. نتایج اخیر نشان میدهد که تیم در حال پیشرفت است. همانطور که قبلاً گفتم، جزئیات کوچک میتوانند تفاوتهای بزرگی ایجاد کنند. به عنوان مثال، در بازیهای گذشته ممکن بود حریف از تنها موقعیت خود استفاده کرده و گل بزند، اما ما حالا روی این جزئیات کار کردهایم و در حال حاضر عملکرد بهتری داریم. در حمله و دفاع، تیم پیشرفت قابل توجهی داشته و حالا به یک تیم پایدار تبدیل شدهایم.»
ساپینتو همچنین به هماهنگی بازیکنان جدید و قدیمی تیم اشاره کرد و افزود: «تلاش ما این است که بازیکنان جدید به خوبی با تیم هماهنگ شوند. این مسئله مختص استقلال نیست و در هر تیمی ممکن است بازیکنان جدید ابتدا نیاز به زمان داشته باشند. تیمهای دیگر نیز با همین چالشها روبرو هستند و به مرور زمان به هماهنگی میرسند. در استقلال نیز رقابت سالم و سازندهای وجود دارد که به همه بازیکنان این فرصت را میدهد تا در طول فصل نقش مهمی ایفا کنند.»
در بخش دیگری از صحبتهای خود، ساپینتو به بازگشت وریا غفوری به استقلال اشاره کرد و گفت: «وریا یکی از اسطورههای باشگاه استقلال است و همیشه بخش مهمی از این خانواده بوده است. او به عنوان یک بازیکن با تجربه، میتواند در تیم و رختکن نقش مربیگری داشته باشد. من همیشه به کسانی که شایسته فرصت هستند، این امکان را میدهم. وریا از من خواسته بود که فرصتی برای بازگشتش به استقلال به او بدهیم و من خوشحالم که این فرصت فراهم شد. بازگشت او نه تنها برای استقلال مفید است، بلکه برای خود وریا هم فرصتی برای ادامه یادگیری و پیشرفت است.»
ساپینتو در پایان صحبتهای خود درباره بازی فردا و اهمیت آن گفت: «ما بازی سختی پیش رو داریم، اما تمام تلاشمان را میکنیم که آلومینیوم را تحت فشار قرار دهیم. این یک بازی خانگی است و باید همه تمرکز خود را روی کسب سه امتیاز بگذاریم. هدف ما فقط پیروزی است و هیچ چیز دیگری برایمان مهم نیست.»