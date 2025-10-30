به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، پس از کسب دو نشان طلا و نقره ابوالفضل زندی و مهدی حاجی موسایی در بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی جهان ووشی، پاداش قهرمانان کشورمان در مسابقات جهانی تکواندو به‌طور کامل پرداخت شد.

بر همین اساس، ابوالفضل زندی دارنده مدال طلای جهان، مبلغ پانزده میلیارد ریال و مهدی حاجی موسایی دارنده مدال نقره جهانی، مبلغ هشت میلیارد پاداش دریافت کردند.

این اقدام فدراسیون در راستای عمل به وعده‌های داده‌شده به ملی‌پوشان و حمایت از قهرمانان تکواندو کشور صورت گرفته است.

گفتنی است با توجه به برگزاری روز پایانی مسابقات و همچنین کسب نشان برنز امیرسینا بختیاری در وزن 74- کیلوگرم، پاداش قهرمانی این ملی پوش شایسته، مانند دو مدال آور فوق پرداخت خواهد شد.

