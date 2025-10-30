اعلام اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر
اسامی داوران هفته نهم فصل جاری لیگ برتر در روزهای پیش رو مشخص شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داوران بازی های روز جمعه نهم آبان و شنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۴ در هفته نهم لیگ برتر فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:
جمعه ۹ آبانماه ۱۴۰۴
* مس رفسنجان - چادرملو اردکان
داور: حسن اکرمی کمکها: رحیم حاجی پور، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی ناظر: حیدر شکور
* استقلال تهران - آلومینیوم اراک
داور: پیام حیدری کمک ها: دانیال باشنده، محمد هاشمی نسب و ایمان کهیش ناظر: حسین خانبان داور VAR: امیر عرببراقی کمک: غلامرضا ادیبی
* ذوبآهن اصفهان- ملوان بندرانزلی
داور: سعاد وفاپیشه کمکها: مهدی سیفی، رضا احمدی و مهدی حبرئیلی ناظر: محمود رفیعی داورVAR: مهناز ذکایی کمک: بهمن عبداللهی
* خیبر خرم آباد - مس رفسنجان
داور: بیژن حیدری کمکها: عباس پورحیدری، امین قدیری، مسعود حقیقی ناظر: نادر جعفری داورVAR: احمد محمدی کمک: امیر ایار
* استقلال خوزستان- فولاد خوزستان
داور: میثم حیدری کمکها: امیرمحمد داودزاده، امین زاهدی، مهرداد خسروی ناظر: آرمان اسعدی داورVAR: وحید زمانی کمک: حامد سیری
* شمسآذر قزوین- سپاهان اصفهان
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: علیرضا ایلدروم، حامد صفایی، رضا مرادی ناظر: رسول فروغی
شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
*پیکان - فجر شهیدسپاسی شیراز
داور: کوپال ناظمی کمکها: محمد عطایی، اسماعیل احمدی، شبیر بهروزی ناظر: اسماعیل صفیری داورVAR: پیام حیدری کمک: سیدحسین حسینی