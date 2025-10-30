اعلام اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داوران بازی های روز جمعه نهم آبان و شنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۴ در هفته نهم لیگ برتر فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:

جمعه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴

* مس رفسنجان - چادرملو اردکان

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: رحیم حاجی پور، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی ناظر: حیدر شکور

* استقلال تهران - آلومینیوم اراک

داور: پیام حیدری کمک ها: دانیال باشنده، محمد هاشمی نسب و ایمان کهیش ناظر: حسین خانبان داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: غلامرضا ادیبی

* ذوب‌آهن اصفهان- ملوان بندرانزلی

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: مهدی سیفی، رضا احمدی و مهدی حبرئیلی ناظر: محمود رفیعی داورVAR: مهناز ذکایی کمک: بهمن عبداللهی

* خیبر خرم آباد - مس رفسنجان

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: عباس پورحیدری، امین قدیری، مسعود حقیقی ناظر: نادر جعفری داورVAR: احمد محمدی کمک: امیر ایار

* استقلال خوزستان- فولاد خوزستان

داور: میثم حیدری کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، امین زاهدی، مهرداد خسروی ناظر: آرمان اسعدی داورVAR: وحید زمانی کمک: حامد سیری

* شمس‌آذر قزوین- سپاهان اصفهان

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، حامد صفایی، رضا مرادی ناظر: رسول فروغی

شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴

*پیکان - فجر شهیدسپاسی شیراز

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: محمد عطایی، اسماعیل احمدی، شبیر بهروزی ناظر: اسماعیل صفیری داورVAR: پیام حیدری کمک: سیدحسین حسینی

انتهای پیام/