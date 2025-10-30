سیمرغ قهرمان دومین دوره لیگ هاکی روی یخ دختران شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در سی امین بازی لیگ هاکی روی یخ دختران کمتر از 18 سال مصاف تیمهای سیمرغ و هما پس از تساوی 2-2 در وقتهای معول و اضافی با برتری سیمرغ در ضربات پنالتی به پایان رسید.

این بازی چهارشنبه 7 آبان با حضور پرشور خانواده ها و میهمانانی چون خانمها دکتر شاکری فر ، معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان تهران ، دربند سری نایب رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی و اعظم کریمی سرپرست اداره کل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان و آقایان بهرام ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی ، ابراهیم میرزا حسینی رییس کمیته صحرانوردی فدراسیون اسکی باباپور رئیس کمیته رول اسکی و رئیس هیئت مازندران فدراسیون اسکی در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد.

در وقتهای معمول و اضافی برای شاگردان الهام مدیر دهقان و هلیا سوهانی تیم هما ملیحه علی بیکلو و فرنیا یوسفی گل زدند و گلهای شاگردان حدیث پورهاشمی و دیبا فرزام نیا را شارمین طباطبایی و ملیکا مهابادی را به ثمر رساندند. در ضربات پنالتی رومینا اسماعیلی دروازه بان سیمرغ عملکرد بهتری داشت و پیروزی و قهرمانی تیمش را رقم زد . در پایان این بازی هم ملیکا مهابادی از تیم سیمرغ و رها عبدالرحیمی از تیم هما تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند . قضاوت این بازی را حوریا غریبی ، صفورا تقی نژاد ، عطیه رضایی و عطیه شریفیان برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد .

بدین ترتیب در جدول رده بندی تیمهای سیمرغ و هما هر دو 32 امتیازی شدند و به دلیل پیروزی های بیشتر تیم سیمرغ در بازیهای رودرو این تیم قهرمان شد و تیم هما در رده دوم جای گرفت. پیش از این نیز تیمهای تندر با 20 و سپندار با 7 امتیاز سوم و چهارم شده بودند .

