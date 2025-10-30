خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیمرغ قهرمان دومین دوره لیگ هاکی روی یخ دختران شد

سیمرغ قهرمان دومین دوره لیگ هاکی روی یخ دختران شد
کد خبر : 1707091
لینک کوتاه کپی شد.

قهرمان دومین دوره لیگ هاکی روی یخ دختران مشخص شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی در سی امین بازی لیگ هاکی روی یخ دختران کمتر از 18 سال مصاف تیمهای سیمرغ و هما پس از تساوی 2-2 در وقتهای معول و اضافی با برتری سیمرغ در ضربات پنالتی  به پایان رسید.

 این بازی  چهارشنبه 7 آبان با حضور پرشور خانواده ها و میهمانانی چون خانمها دکتر  شاکری فر ، معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان تهران ، دربند سری نایب رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی و اعظم کریمی سرپرست اداره کل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان  و آقایان بهرام ساوه شمشکی  رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی ، ابراهیم میرزا حسینی رییس کمیته صحرانوردی فدراسیون اسکی باباپور رئیس کمیته رول اسکی و رئیس هیئت مازندران فدراسیون اسکی در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد.

در وقتهای معمول و اضافی  برای شاگردان الهام مدیر دهقان و هلیا سوهانی تیم هما ملیحه علی بیکلو و فرنیا یوسفی گل زدند و گلهای شاگردان حدیث پورهاشمی و دیبا فرزام نیا را شارمین طباطبایی و ملیکا مهابادی را به ثمر رساندند. در ضربات پنالتی رومینا اسماعیلی دروازه بان سیمرغ عملکرد بهتری داشت و پیروزی و قهرمانی تیمش را رقم زد .  در پایان این بازی هم ملیکا مهابادی از تیم سیمرغ و رها عبدالرحیمی از تیم هما تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند . قضاوت این بازی را حوریا غریبی ، صفورا تقی نژاد ، عطیه رضایی و عطیه شریفیان برعهده داشتند و هاله ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد .

 بدین ترتیب در جدول رده بندی تیمهای سیمرغ و هما هر دو 32 امتیازی شدند و به دلیل پیروزی  های بیشتر تیم سیمرغ در بازیهای رودرو این تیم قهرمان شد و تیم هما در رده دوم جای گرفت. پیش از این  نیز تیمهای تندر با 20 و سپندار  با 7 امتیاز سوم و چهارم شده بودند .

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ