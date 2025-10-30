ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار حساس با آلومینیوم اراک

به گزارش ایلنا،شاگردان ریکاردو ساپینتو پس از سه پیروزی پیاپی در دیدارهای اخیر، اکنون آماده هستند تا برای کسب چهارمین بازی متوالی به میدان بروند. استقلال در دیدارهای اخیر خود، موفق به کسب سه پیروزی ارزشمند مقابل مس رفسنجان، الوحدات اردن و فجر سپاسی شیراز شد و حالا با انگیزه‌ای مضاعف به مصاف آلومینیوم اراک خواهد رفت.

در این مسیر، استقلال به تیمی متفاوت و منسجم‌تر نسبت به ابتدای فصل تبدیل شده است. نمایش‌های امیدوارکننده در سه دیدار اخیر، نشان‌دهنده اتحاد و هماهنگی بیشتر بازیکنان است و ساپینتو امیدوار است که تیمش بتواند این روند را ادامه دهد. از سوی دیگر، آبی‌ها در سه بازی اخیر نه تنها موفق به کسب پیروزی شدند، بلکه دروازه‌شان را هم بسته نگه داشتند که این موضوع باعث افزایش اعتماد به نفس در تیم شده است.

ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار برابر آلومینیوم اراک

دروازه‌بان ثابت استقلال، حبیب فرعباسی است که پس از سه کلین‌شیت پیاپی در دیدارهای اخیر، مجدداً درون دروازه آبی‌ها خواهد ایستاد. در خط دفاع، رستم آشورماتوف و سامان فلاح به عنوان زوج دفاع مرکزی حضور دارند؛ دو مدافعی که در هفته‌های اخیر نمایش بسیار خوبی از خود به جا گذاشته‌اند و هماهنگی بالایی دارند. در سمت راست دفاع، صالح حردانی که در سه بازی اخیر بازوبند کاپیتانی را به بازو بسته بود، همچنان در ترکیب ثابت قرار دارد. حسین گودرزی نیز در سمت چپ دفاع، یکی از بازیکنان مؤثر و باانگیزه تیم است که در غیاب جلالی به خوبی جای او را پر کرده است.

در خط میانه، امیر محمد رزاقی‌نیا که در سه دیدار اخیر به خوبی جای خالی روزبه چشمی و دیدیه اندونگ را پر کرده، همچنان در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت. در کنار او، منیر الحدادی، هافبک مراکشی استقلال قرار دارد که در بازی‌های اخیر نقش کلیدی در فاز هجومی تیم ایفا کرده است. مهران احمدی، هافبک جنگنده و دونده نیز به عنوان هافبک دفاعی دیگر، در میانه میدان در کنار این دو بازیکن حضور خواهد داشت.

در جناح‌ها، یاسر آسانی در سمت راست و علیرضا کوشکی در سمت چپ به بازی خواهند پرداخت. یاسر آسانی که بهترین گلزن فصل استقلال است، همچنان مهره اصلی حمله آبی‌ها خواهد بود و کوشکی نیز با هماهنگی خوب با مهاجمان تیم، به دنبال ایجاد فرصت‌های گلزنی است. در خط حمله، سعید سحرخیزان، مهاجم جوان استقلال به میدان خواهد رفت. سحرخیزان که هفته گذشته مقابل فجر سپاسی هم بلاخره موفق شد گل بزند، حالا انگیزه زیادی برای درخشش در این بازی حساس دارد.

از سوی دیگر، رامین رضاییان، بازیکن که هم‌پستی صالح حردانی در دفاع راست است، می‌تواند یکی از گزینه‌های مهم ساپینتو برای این دیدار باشد. رضاییان که در هفته گذشته در نیمه دوم به میدان آمد و تأثیر مثبتی بر روند بازی داشت، احتمالاً در این دیدار هم فرصت بازی پیدا کند.

ترکیب احتمالی استقلال برابر آلومینیوم اراک: حبیب فرعباسی؛ صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی؛ امیر محمد رزاقی‌نیا، منیر الحدادی، مهران احمدی؛ یاسر آسانی، علیرضا کوشکی؛ سعید سحرخیزان

این دیدار در روز جمعه ۹آبان از ساعت۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس برگزار می‌شود.

