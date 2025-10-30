ترکیب احتمالی تراکتور در نبرد با پرسپولیس

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور تبریز در حالی امروز میزبان پرسپولیس خواهد بود که شاگردان دراگان اسکوچیچ پس از بردهای ارزشمند برابر الشارجه امارات و گل‌گهر سیرجان، با اعتمادبه‌نفس کامل و انگیزه‌ای مضاعف پا به این جدال می‌گذارند. پیروزی در این مسابقه می‌تواند تراکتور را نه‌تنها به صدر جدول نزدیک‌تر کند، بلکه آن را به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی نیم‌فصل تبدیل نماید.

با این حال، اسکوچیچ برای انتخاب ترکیب نهایی تیم خود با چند چالش مهم روبه‌رو است. مصدومیت ایگور پوستونسکی و محمد نادری باعث شده تا سرمربی کروات در خط دفاعی گزینه‌های محدودی در اختیار داشته باشد و ناچار به تغییراتی اجباری شود.

پرسش بزرگ در مورد مهدی ترابی

مهم‌ترین تصمیم تاکتیکی اسکوچیچ در خط میانی رقم خواهد خورد؛ جایی که پس از درخشش تیبور هلیلوویچ و رجی لوشکیا در آرایش ۳-۳-۴، حالا جایگاه مهدی ترابی در ترکیب اصلی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. سرمربی تراکتور باید بین حفظ سیستم جدید و بازگشت به آرایش ۲-۴-۴ سنتی تصمیم بگیرد.

ترکیب احتمالی تراکتور برابر پرسپولیس:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، صادق محرمی، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، رجی لوشکیا، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی.

بر اساس برنامه تاکتیکی کادر فنی، دانیال اسماعیلی‌فر به‌دلیل مصدومیت نادری در پست دفاع چپ به کار گرفته می‌شود و نمایش قابل‌قبول او در دیدار اخیر مقابل گل‌گهر اعتماد اسکوچیچ را جلب کرده است. مهدی هاشم‌نژاد نیز در جناح راست، در یکی از بهترین فرم‌های خود قرار دارد و رویارویی جذابی با میلاد محمدی در پیش خواهد داشت.

در خط حمله، با بهبودی دروژدک از سرماخوردگی، همچنان تومیسلاو اشتراکالی به‌عنوان مهاجم هدف انتخاب اصلی اسکوچیچ خواهد بود. از سوی دیگر، احتمال دارد مهدی ترابی به‌عنوان اولین تعویضی تراکتور در نیمه دوم وارد زمین شود تا با توان فنی‌اش به ترکیب تیم عمق بیشتری بدهد.

تراکتور با ترکیبی پرستاره و روحیه‌ای بالا به دنبال انتقام شکست فصل گذشته برابر پرسپولیس است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند جایگاه دو تیم را در کورس بالای جدول به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

انتهای پیام/